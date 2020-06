Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Le 25 mai dernier, un Afro-américain nommé George Floyd, 46 ans, est mort suite à une interpellation violente d'un policier blanc aux Etats-Unis. Filmée par une passante, une vidéo de l'arrestation montre cet agent plaquer au sol George Floyd en gardant pendant de longues minutes son genou sur son cou. Ce dernier a répété plusieurs fois : "je ne peux pas respirer." George Floyd est mort "par homicide" après avoir fait un "arrêt cardiaque et pulmonaire" a estimé ce lundi 1er juin le médecin légiste officiel en charge de son autopsie. De New York à Los Angeles, de Philadelphie à Seattle, des dizaines voire des centaines de milliers d'Américains manifestent depuis une semaine contre les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales. A La Réunion, un rassemblement a également lieu ce mardi 2 juin en soirée, à Saint-Denis, pour protester contre le racisme systémique et les violences policières. (Photo as/www.ipreunion.com)

Le 25 mai dernier, un Afro-américain nommé George Floyd, 46 ans, est mort suite à une interpellation violente d'un policier blanc aux Etats-Unis. Filmée par une passante, une vidéo de l'arrestation montre cet agent plaquer au sol George Floyd en gardant pendant de longues minutes son genou sur son cou. Ce dernier a répété plusieurs fois : "je ne peux pas respirer." George Floyd est mort "par homicide" après avoir fait un "arrêt cardiaque et pulmonaire" a estimé ce lundi 1er juin le médecin légiste officiel en charge de son autopsie. De New York à Los Angeles, de Philadelphie à Seattle, des dizaines voire des centaines de milliers d'Américains manifestent depuis une semaine contre les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales. A La Réunion, un rassemblement a également lieu ce mardi 2 juin en soirée, à Saint-Denis, pour protester contre le racisme systémique et les violences policières. (Photo as/www.ipreunion.com)