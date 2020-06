Dans un communiqué de presse, l'enseigne E. Leclerc prend acte de la décision du Conseil d'Etat de rejeté le recours déposé contre le rachat de Vindémia par le groupe Bernard Hayot. ""Le Conseil d'Etat a rendu une première partie de sa décision, il est également saisi de recours au fond concernant cette opération, rien n'est donc terminé. C'est notre volonté de construire un projet économique pluriel et diversifié où chacun trouve sa place à La Réunion qui nous a poussés à prendre nos responsabilités" précise l'enseigne.

"Il n'est pas possible que l'île de La Réunion soit économiquement dominée par un seul Groupe. Tous les représentants réunionnais, les associations de citoyens, les acteurs économiques, l'ont fait savoir. Il appartiendra au Conseil d'Etat de se prononcer sur la légalité de la décision rendue par l’Autorité" continue le communiqué.

"Notre préoccupation est le pouvoir d'achat des réunionnais et la réduction de l'écart de prix avec la métropole. Telle est notre mission, et nous travaillons chaque jour en ce sens, tournés vers ce qui arrive et les défis auxquels nous allons être confrontés" conclut l'enseigne.

Pour rappel, ce mercredi 17 juin, le Conseil d'Etat a rejeté le recours déposé contre le Groupe Bernard Hayot (GBH) dans le rachat de l'entreprise Vindémia, gestionnaire des magasins Jumbo Score. Son rachat avait été validé par l'Autorité à la concurrence le 26 mai dernier. Le 1er juin, les géants de la grande distribution réunionnaises avait déposé un recours pour empêcher la vente, et ainsi suspendre la décision de l'Autorité à la concurrence.