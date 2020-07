BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 11 juillet 2020



- Covid-19 : l'état d'urgence sanitaire c'est fini

- A la tête de la Cinor, Maurice Gironcel veut une présidence "partagée et apaisée"

- La consommation d'alcool sur la voie publique interdite dans plusieurs secteurs

- Tatsuno : à l'heure du coronavirus, même les lucioles dansent à huis clos

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le début du week-end plutôt ensoleillé

Covid-19 : l'état d'urgence sanitaire c'est fini : ce qui a changé à minuit

En vigueur depuis le mardi 24 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire a pris fin à 0 heure ce samedi 11 juillet. Certaines activités et pratique sont de nouveau autorisées. D'autres pas. Les boîtes de nuit par exemple, devront encore rester fermées. La loi organisant cette sortie de l'état d'urgence sanitaire a été validée par Conseil constitutionnel ce jeudi 9 juillet. Dans le même temps, la haute juridiction a précisé les interdictions de circulation des personnes, qui ne peuvent selon elle conduire à un confinement, même localisé.

A la tête de la Cinor, Maurice Gironcel veut une présidence "partagée et apaisée"

Huit ans après, le maire de Sainte-Suzanne Maurice Gironcel retrouve le fauteuil de président de la Cinor. Il a été élu ce vendredi 10 juillet avec 54 voix contre 8 voix pour Alexandre Laï Kane Cheong. Un score qui déjoue les pronostics établis jusqu'ici. L'élection s'est transformée en duel avec la seule présence de ces deux candidats. Maurice Gironcel a affirmé vouloir une présidence partagée entre les trois communes du nord.

La consommation d'alcool sur la voie publique interdite dans plusieurs secteurs

L'année scolaire est terminée, les résultats du bac sont connus, les lauréat.e.s ont la tête et le coeur à la fête. "Pour renforcer la lutte contre l'alcoolisation excessive en cette période particulièrement accidentogène", le préfet a décidé d'interdire la consommation d'alcool sur la voie publique et dans les espaces publics tous les jours jusqu'au dimanche 12 juillet 2020 de 16 heures à minuit dans les zones ci-dessous.

Tatsuno : à l'heure du coronavirus, même les lucioles dansent à huis clos

Alors que le soleil se couche sur la petite ville montagneuse de Tatsuno (centre du Japon), des milliers de lucioles commencent à briller dans l'obscurité, un spectacle du début de l'été qui attire normalement des dizaines de milliers de visiteurs.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Le début du week-end plutôt ensoleillé

Matante Rosina est contente. Elle a vu dans le fond de sa marmite qu'il fera plutôt beau ce samedi 11 juillet 2020. Dans le même temps le vent soufflera en rafales pouvant atteidnre les 60km/h sur le nord et le sud. La houle s'est beaucoup calmée et ne dépass'ra pas les 2,5 mètres de haut. Et quel temps fait-il chez-vous ?