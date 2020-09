C'est avec surprise que Mickaël Joron, auteur de la BD "Anecdotes illustrées du mysticisme réunionnais", a vu son oeuvre finir dans les étagères de la bibliothèque du Congrès américain. Si l'artiste réunionnais, auteur de bande-dessiné mais aussi réalisateur de dessin-animé, n'a aucune idée de comment il a atterri là, il n'en est pas moins ravi.

La bibliothèque du Congrès américain a été créée en 1800, et est donc la bibliothèque la plus vieille des Etats-Unis. C'est donc avec étonnement que Mickaël Joron a appris que son livre faisait partie de la collection. "C'est en parcourant ma page Wikipédia qu'un ami a remarqué que la bibliothèque en question faisant partie de ma bibliographie. Moi, je ne savais même pas ce que c'était" admet-il en riant.



L'auteur a tout de même sa petite idée sur comment son ouvrage a pu être référencer aux Etats-Unis. "Mon ouvrage parle d'un sujet bien spécifique, ça s'adresse à une niche particulière et il y a très peu de livres qui abordent la question du mysticisme réunionnais. Certaines personnes qui travaillent sur le sujet ont dû faire des recherches, et tomber sur mon livre" suppose Mickaël Joron.



"J'ai aussi des amis qui habitent aux Etats-Unis, que j'ai rencontré à l'époque où j'ai vécu en Afrique du Sud. Je sais donc qu'au moins quelques personnes là-bas ont lu mon livre" continue-t-il.



A l'époque de la publication du livre, les thèmes abordés avaient d'ailleurs un peu défrayé la chronique. "J'y émets l'hypothèse que certains peuples d'Afrique aient pu passer dans notre île avant l'arrivée des Européens, ce qui ne me semble pas improbable : nous avons une vision très euro-centrée de notre Histoire" détaille l'auteur. "Ce n'est pas pour autant que j'affirme que c'est une vérité, j'en posais juste l'hypothèse" précise-t-il par ailleurs.

- La culture, une histoire de famille -

Son nom de famille ne vous est d'ailleurs peut-être pas inconnu : Mickaël Joron est le neveu d'Alain Joron, fondateur du groupe Basther, et le cousin de Thierry Gauliris, leader du même groupe. Il est aussi l'arrière-petit-neveu de Jules Joron, père des membres du groupe Ousanousava. Une famille d'artiste, qui ont dépeint sur Mickaël.



"Thierry est mon mentor, il m'a tout appris et je me sers aujourd'hui de son apprentissage dans mes œuvres" confie Mickaël Joron. Car "Anecdotes illustrées du mysticisme réunionnais" n'est que l'un des trois livres que ce dernier a publié. Il est aussi musicien, et a d'ailleurs enregistré un album avec son cousin.



A cela, l'artiste peut ajouter à son CV la création de courts-métrages animés, notamment un retraçant la vie d'Edmond Albius. "J'attache une grande importance à la transmission de l'Histoire réunionnaise à travers mes œuvres" explique-t-il.



Une des raisons d'ailleurs de la création du groupe Koz Kaf, qui regroupe de nombreux membres de sa famille et de ses proches. "C'est comme une petite fraternité, qui a pour but de rendre hommage et de diffuser la culture afro-descendante, qui est une part intégrante de La Réunion" détaille Mickaël Joron.



Une sorte de diffuseur de culture. "Dans ma biographie liée à mon livre aux Etats-Unis, notre groupe a été catégorisé comme organisation activitse panafricaine. Ce n'est pas vraiment ça, mais c'est tout aussi étonnant de la voir répertorier" explique-t-il, très étonné.



Cette fraternité a en tout cas donné naissance à l'association Leaders of Africa (LOA). Une organisation qui est notamment investie dans l'aide humanitaire au Mozambique. Des Etats-Unis à l'Afrique, l'auteur semble en tout cas avoir déposé sa marque, comme le reste de sa famille.



