Jacques Billant, préfet de La Réunion en présence de Mme Chantal Manés-Bonnisseau, rectrice de la région académique de la Réunion, Caroline Calbo, procureure de la République près du tribunal judiciaire de Saint Pierre et Eric Tufféry, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis s’exprimeront sur les mesures prises à La Réunion ce mercredi 21 octobre. Ils reviendront sur le fonctionnement, les missions et les objectifs :

• du groupe d’évaluation départemental (GED),

• de la cellule de prévention de la radicalisation et d’accompagnement des familles (CPRAF)

• de la cellule de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire (CLIR) seront évoqués.

Cette conférence de presse intervient au lendemain des rassemblements d'hommage organisés à La Réunion et un peu partout en France. Un nouvel hommage est prévu ce mercredi matin à Paris, en présence d'Emmanuel Macron.

Quatre jours après les faits, ce mardi, les enquêteurs se concentraient sur les circonstances de la mort du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, sauvagement assassiné à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), où une marche blanche est programmée mardi en fin d'après-midi.

Une quinzaine de personnes étaient en garde à vue lundi, dont quatre collégiens, les enquêteurs tentant de comprendre leur implication alors que l'enseignant a été "désigné" à l'assaillant par "un ou plusieurs collégiens, a priori contre rémunération", selon une source proche du dossier.

L'entourage familial d'Abdoullakh Anzorov était également toujours interrogé par les policiers, ainsi que le père de l'élève qui a appelé à la mobilisation contre Samuel Paty et l'homme qui l'avait accompagné, le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui.

Mardi matin, les patrons France des grandes réseaux sociaux et plateformes (Facebook Twitter, Google, Tiktok et Snapchat) sont convoqués par la ministre déléguée à la Citoyeneté, Marlène Schiappa, pour trouver des moyens de mieux contrer le "cyber-islamisme".

Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a par ailleurs annoncé ce mardi matin sur BFMTV-RMC que Samuel Paty recevra la Légion d'honneur à titre posthume. Il sera également fait Commandeur des Palmes académiques.

- Des individus et des associations dans le viseur du gouvernement -

Ce lundi, dès la matinée, des opérations de police ont été lancées contre "des dizaines d'individus" évoluant dans la mouvance islamiste et se poursuivront dans les prochains jours, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.



Ces opérations ont concerné des "dizaines d'individus" qui n'ont pas un "lien forcément avec l'enquête mais à qui nous avons manifestement envie de faire passer un message: (...) pas une minute de répit pour les ennemis de la République", a dit le ministre sur Europe 1. Selon une source proche du dossier, il s'agit de personnes connues des services de renseignement pour des prêches radicaux et des messages de haine sur les réseaux sociaux.



51 structures associatives "verront toute la semaine un certain nombre de visites des services de l'Etat et plusieurs d'entre elles (...) se verront dissoudre en Conseil des ministres", a annoncé le ministre, ciblant particulièrement le Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF) et l'association humanitaire Baraka City.