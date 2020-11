Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 2 novembre au vendredi 6 novembre 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 2 novembre - Les élèves débutent leur semaine avec un protocole sanitaire renforcé

* Mardi 3 novembre - Covid-19 : neuf décès en deux semaines à La Réunion

* Mercredi 4 novembre - Trump ou Biden, les électeurs choisissent leur Amérique

* Jeudi 5 novembre - Motifs impérieux : des suppressions de vols au cas par cas

* Vendredi 6 novembre - Saint-André : un policier en prison pour trafic de zamal

Ce lundi 2 novembre 2020, les enfants et adolescents de La Réunion entament leur deuxième semaine de cours post-rentrée. Un lundi marqué par le renforcement du protocole sanitaire et par un second hommage à Samuel Paty, professeur assassiné le 18 octobre dernier, alors que la Métropole entame sa rentrée scolaire sous le signe du reconfinement.

La situation sanitaire semblait s'être stabilisée sur l'île. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le département n'est pas concerné par le confinement mis en place en Métropole et à la Martinique depuis vendredi 30 octobre. Pour autant le nombre de cas moyens par jour semble repartir à la hausse. Ce lundi 2 novembre les autorités sanitaires ont annoncé 239 nouveaux cas de Covid-19 soit 79 cas par jour en moyenne. Quant aux décès ils se font plus nombreux : neuf personnes sont décédées des suites du virus en seulement deux semaines, pour un total de 26 morts depuis le début de l'épidémie.

Le dépouillement du vote pour élire le 46ème président des Etats-Unis se poursuit ce mercredi matin 4 novembre 2020. Pour le moment le Républicain Donald Trump et le Démocrate Joe Biden sont au coude à coude. Rarement les Américains auront fait face à un choix aussi déterminant: plus divisés que jamais, ils ont voté pour des candidats qui leur promettent deux visions aux antipodes.

Depuis ce samedi 31 octobre 2020, les motifs impérieux depuis et vers La Réunion ont été instaurés. Si une tolérance a été observée pour le week-end, depuis ce lundi, les compagnies aériennes sont désormais dans l'obligation de demander un justificatif de voyage aux passagers. Une mesure qui les force à examiner les vols, au cas par cas, pour décider de leur suppression – ou pas.

Un policier a été mis en examen et écroué à la prison de Domenjod ce jeudi 5 novembre 2020 pour des faits de trafic de stupéfiants. Agé d'une trentaine d'année, ce gardien de la paix exerçait au commissariat de Saint-André. Selon les griefs reprochés, le fonctionnaire de police plantait du zamal sur un terrain à Sainte-Rose. Il fournissait ensuite les plants à un complice - également placé en détention provisoire ce jeudi-, qui se chargeait de les vendre notamment à Maurice. Les deux hommes auraient reconnu les faits reprochés. Le trafic a été démantelé par les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît