Samedi 4 juin le festival Sakifo a battu son plein pour une deuxième soirée. La scène locale a cotoyée des artistes internationaux. Le groupe KoMBo a eu l'honneur de propulser cette soirée, sur la scène Ti Bird du site. Le chanteur réunionnais Davy Sicard a pris le relais, en s'illustrant sur la scène Salahin et amène avec lui ses chansons créoles pour un style qui vascille entre maloya et sega.

Autre temps fort de ce festival : la représentation de Clara, chanteuse sega ; Zanmari Baré avec son maloya ; Gadiamb ; Kabar Jako avec son maloya électro ; le producteur Dj Sebb, à l'origine des hits du groupe réunionnais PLL. A ces artistes locaux s'ajoutent les artistes congolais de Lova Lova ; les groupes sud-africain Msaki et Radio Sechaba. A ces artistes il faut également compter sur la présence de Camelia Jordana et c'est une des plus grandes surprises de cette soirée puisque c'était aussi pour elle une première à l'île de La Réunion.

De plus, au cours de la soirée, un hommage à l'artiste et ferveur défenseur de la langue créole dans la musique, Ti Loun, a été rendu.

