BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 22 juin 2022 :



- Convention canne : les planteurs rencontrent la préfecture

- Au pied du mur, Emmanuel Macron cherche la porte de sortie d'un blocage annoncé à l'Assemblée

- Cyrille Melchior sur les législatives : "je dialogue avec l'opposition comme avec Emmanuel Macron"

- Covid-10 : 8 décès et 1.301 confirmés en une semaine, 1 patient en réanimation

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps

Convention canne : les planteurs rencontrent la préfecture

A la suite de leur mobilisation ce mardi 21 juin 2022, l'intersyndicale des planteurs sera reçue en préfecture ce mercredi à 10 heures 30 pour tenter de trouver une solution. Alors que la saison de la coupe approche à grand pas, la convention canne n'a toujours pas été signée entre agriculteurs et industriels, faute d'accord trouvé. La réunion organisée ce mardi au Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre (CTICS) à Saint-Denis n'a une nouvelle fois rien donné.

Au pied du mur, Emmanuel Macron cherche la porte de sortie d'un blocage annoncé à l'Assemblée

Emmanuel Macron a voulu reprendre l'initiative mardi en consultant les responsables des partis pour trouver des "solutions constructives" afin d'empêcher un blocage politique au Parlement, évoquant un "gouvernement d'union nationale", selon le chef du PCF Fabien Roussel.

Cyrille Melchior sur les législatives : "je dialogue avec l'opposition comme avec Emmanuel Macron"

Interrogé lors d'une conférence de presse au Département ce mardi 21 juin 2022, Cyrille Melchor a réagi à l'élection des sept nouveaux députés de La Réunion parmi lesquels six représentants de la Nupes, l'union des gauches. S'il réaffirme sa "Macron-compatibilité", le président du Département félicite tout de même les nouveaux élus à l'issue des élections législatives et affirme qu'il est dans "le dialogue" avec tous, peu importe les étiquettes politiques

Covid-10 : 8 décès et 1.301 confirmés en une semaine, 1 patient en réanimation

Pour la semaine du 11 au 17 juin 2022, le nombre de cas hebdomadaires à La Réunion s'établit à 1 301 contre 1 383 la semaine précédente, correspondant à un taux d'incidence en baisse de 152 pour 100 000 habitants contre 162 la semaine dernière. Le taux de positivité est également en baisse pour atteindre 11,4 % (13,7 % la semaine précédente). À ce jour, 1 lit de réanimation est occupé par un patient positif à la Covid-19. Au cours des 7 derniers jours, 8 décès liés à la Covid-19 sont à déplorer. Sur ces 8 décès, 6 personnes n'étaient pas vaccinées ou présentaient un schéma vaccinal incomplet. Les deux personnes vaccinées présentaient des comorbidités.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps

Pour ce mercredi 22 juin 2022, Matante Rosina profite du beau temps pour aller au marché forain et faire le plein de fruits et légumes péi. En revanche, dans le sud, quelques averses sont à prévoir le matin. Malgré la présence de quelques nuages l'après-midi, le soleil reste bien accroché. Les températures sont toujours fraîches et le vent est soutenu surtout en montagne.