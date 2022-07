C'est sans compter sur la crise économique due à la guerre en Ukraine que le budget vacances cette année est moins important cette année. D'après une étude réalisée par l'Insee, l'Iedom,et l'AFD, la place de la clientèle locale dans l'industrie touristique représente 63%. Les touristes locaux occupe donc une place importante pour le tissu économique de l'île. Mais entre les achats de fournitures scolaires, le budget course, ou encore le coût de l'essence, la facture grimpe vite. Alors le moindre bon plan est la bienvenue pour ces vacances d'hiver austral. On vous donne des idées de sorties à faire en famille, avec les marmailles pour moins de 10 euros par personne, dans les 24 communes de l'île. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

• Saint-Denis :

On se met au vert avec les parcs de la ville. Le cœur vert familial, le jardin de l'Etat en centre-ville, le Grand Marché, ou encore le parc du Colorado situé à La Montagne. De plus, un détour par les édifices religieux ne coûte rien à votre porte-monnaie puisque la mosquée de Saint-Denis ainsi que les temples Tamoules restent accessibles au public. Ainsi que la cathédrale de Saint-Denis, classée en tant que monument historique, même si elle se remet en ce moment à neuf avec des travaux.

• Sainte-Marie :

A Sainte-Marie, le parc Bois-Madame pour un pique-nique en famille et au grand air va ravir petits et grands. Pour les plus téméraires, ceux qui n’ont pas peur de la fraîcheur, les bassins Chouchou, Zéclair ou encore Marie-Louise se nichent dans les hauteurs de la commune. Prudence aux risques de noyade.

• Sainte-Suzanne :

Avis aux amoureux de la mer et du patrimoine historique, le phare de Sainte-Suzanne est un des spots des plus connus de la ville. A lui s’ajoute le bassin bœuf, un lieu attractif pour les curieuses et curieux.

• Saint-André :

Rénové et rouvert il y a quelques mois, le parc du colosse est le terrain de jeux des plus prisés des enfants avec notamment ses installations récréatives et son importante étendue de verdure, parfait pour un moment en famille.

• Bras-Panon :

Que serait Bras-Panon sans sa coopérative de vanille ? Ouvert pendant les vacances, c’est l’occasion de redécouvrir cette gousse dans tous ses états. De la fécondation à la dégustation en passant par sa transformation.

• Saint-Benoît :

L’église de Sainte-Anne est une des vedettes de l’est. Edifice religieux des plus visités, il éclaire la ville avec son style baroque, ornée de couleurs. Il est classé monument historique.

• Sainte-Rose :

Marquée par l’histoire par le volcan, la ville est connue pour accueillir les anciennes coulées de lave. Sans compter l’église notre Dame des laves, un incontournable de la ville.

• Saint-Philippe :

Après avoir emprunté la route des laves, le cap Méchant et son point de vue sur la mer vous attendent. Et puis si vous voulez redécouvrir les épices et les plantes parfumées de l’île, rendez-vous au Jardin des parfums et des épices de la ville.

• Saint-Joseph :

Située tout à fait au sud de l’île, la cascade Langevin vous attend pour un moment de détente en famille. Et puis c’est aussi là que le safran, ou curcuma péi est roi et tout particulièrement à la plaine des Grègues.

• Petite-Île :

Connue pour sa fête de l’ail célébré en octobre, la ville est aussi reconnue pour la plage Grande Anse. Se baigner dans la mer ou dans la petite piscine naturelle, manger en famille, voilà peut-être un trésor précieux de la Petite-Île.

• Saint-Pierre :

Pour la capitale du sud sauvage, la plage Grand Bois la met à l’honneur. Sans oublier le marché de Saint-Pierre qui se tient chaque samedi. Ce dernier a été élu 8ème plus beau marché de France et le plus de La Réunion. Une façon de redécouvrir l’ambiance créole, traditionnelle autour des étales des marchands de fruits, légumes, articles divers. Et puis le quartier pêcheur de terre sainte est une source de tranquillité à quelques minutes du centre-ville.

Lire aussi - Plus beau marché de France : Saint-Pierre à la 8ème place

• Le Tampon :

Dans les hauteurs de l’île, dans le sud, se niche aussi un trésor de verdure : le parc des Palmiers. A lui s’ajoute la cité du volcan, également ouverte pendant les vacances scolaires. L’occasion de redécouvrir l’histoire du Piton de La Fournaise.

• Saint-Louis :

Avis aux amoureux des étoiles, l’observatoire des Makes accueille le public toute l’année et c’est le moment de (re)faire une culture astronomique. Des visites guidées sont proposées en semaine. Une déconnexion totale loin de la pollution lumineuse avec les observations de nuits du ciel étoilé.

• L’Etang-Salé :

La forêt de l’Etang salé, sa plage de Sable Noire et son gouffre sont des points d’étapes du tour de l’île des sites à voir. Prudence tout de même aux vagues et à la houle qui peuvent être violentes dans le secteur.

• Les Avirons :

La forêt de Tévelave s’apprécie particulièrement en vélo. Si vous avez plus l’âme des travaux manuels, des ateliers de tissage de vacoas sont proposés régulièrement à l’office du tourisme de la ville.

• Saint-Leu :

Connu pour Leu Tempo festival qui se tient en mai, la ville est aussi le lieu où l’on peut voir voler des parapentistes avec leur grande voile au grès du vent. Et puis c’est également là que se trouve le conservatoire national botanique des Mascareignes. Un lieu où l’on retrouve le patrimoine végétal de l’île.

• Trois-Bassins :

Pour faire un bond en arrière dans le temps, c’est au centre de la ville que vous un village typique réunionnais, avec ses cases créoles.

• Saint-Paul :

Les plages de l’Ermitage, de La Saline Les Bains ou encore de Trou d’eau sont chaque année et à chaque vacance prisées des touristes locaux. Outre le sable et la mer, le musée de Villèle et la chapelle pointue située à Saint-Gilles Les Hauts sont des traces de l'histoire réunionnaise.

• Le Port :

En dehors de la cité portuaire de la ville, le parc boisé inauguré récemment est un des fleurons du Port avec ses aires de jeux, son parcours de santé ou encore ses diverses plantations botaniques. A découvrir sans modération.

Lire aussi - Inauguration du Parc Boisé au Port après plus d'un an de travaux

• La Possession :

Pour les passionnées de la nature, c’est dans le cirque de Mafate que vous trouverez votre bonheur. Pour y parvenir, il faut 2 à 3 heures de marche. Une randonnée assez longue qui vaut le coup.

• La Plaine des Palmistes :

Le domaine des tourelles et la visite de la maison du parc national permettent aux marmailles mais aussi aux plus grands de découvrir le patrimoine naturel de l’île.

• Cilaos :

Cet autre cirque de La Réunion, a pour star les lentilles. Bon et fondant en bouche, c’est l’occasion de pouvoir en manger à nouveau avant ou après s’être rendue au musée de la broderie. Une exposition du fait-main, du savoir-faire culturel à découvrir ou à redécouvrir en centre-ville.

• Salazie :

Capital du Chouchou, le cirque de Salazie est également connue pour abriter l’architecture créole. Mais aussi pour sa pêche aux truites pour ceux qui aime cette activité à Hell-Bourg.

Il ne reste plus qu'à vous souhaiter bonne vacance !

ef/www.ipreunion.com / [email protected]