BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 3 août 2022 :



Navire sri-lankais : les marins "sont partis dans l'urgence" assure Médecins du Monde

Dimanche 31 juillet 2022, un bateau de pêche sous pavillon sri-lankais a accosté au port de la Pointe des Galets. A son bord, six pêcheurs tamoules pris en charge par Médecins du Monde et les autorités françaises dès leur arrivée. Les six passagers, tout droit venu du Sri Lanka, ont demandé l'asile à la France et sont actuellement en zone d'attente à l'aéroport Roland Garros, jusqu'à ce que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) soit donnée ce mercredi 3 août 2022. Retour sur leur arrivée avec le docteur Dupont Emmanuelle, coordinatrice régionale de Médecins du Monde Océan Indien, mobilisée sur les lieux dimanche.

Raccordement de la NRL : les travaux sont sur la fin

Automobilistes qui circulaient tous les jours entre le nord et l'ouest et inversement, réjouissez-vous la galère des embouteillages est bientôt finie. Les travaux de raccordement entre la NRL et l'actuelle route du littoral touchent à leur fin. En arrivant de l'ouest l'accès de Saint-Denis par le pont Vinh San sera de nouveau possible à partir du samedi 6 août 2022

Affectations des enseignants : la Région demande une adaptation régionale

Ce mardi 2 août 2022, la Région Réunion et sa présidente, Huguette Bello, a tenu à s'exprimer sur la situation des Réunionnais.es lauréats des concours d'enseignement ayant reçu une affectation en dehors de La Réunion à la prochaine rentrée scolaire, soit le 16 août prochain. Une situation qui provoque des mutations et surtout des séparations familiales

La vanille en fête à Sainte-Suzanne dès ce jeudi

Dès ce jeudi 4 août 2022, la ville de Sainte-Suzanne renoue avec la fête de la vanille jusqu'au dimanche 7 août 2022 au Bocage. Après deux ans d'absence avec la crise sanitaire, cette neuvième édition est l'occasion de faire la lumière sur le jeune esclave Edmond Albius, à l'origine de la fécondation de la vanille. Au programme : des expositions, des visites guidées, des journée portes ouvertes à la vanillerie, des rencontres avec les producteurs mais aussi des concerts et des attractions foraines.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des petites averses le matin, du soleil l'après-midi

Le temps sera mitigé ce mercredi 3 août 2022. Matante Rosina, qui a regardé dans le fond de son jardin, nous annonce des petites averses le matin, du soleil l'après-midi. Son chat Miyu dit qu'elle a raison. Et chez vous, quelles sont les couleurs du temps ?