Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 8 août au vendredi 12 août 2022 sur Imaz Press :



*Lundi 8 août - La perruche verte des Mascareignes (peut-être) bientôt réintroduite à La Réunion

*Mardi 9 août - Une réputation en demi-teinte pour les transports en commun

*Mercredi 10 août - Électricité : à La Réunion, la climatisation va faire trembler les portefeuilles

*Jeudi 11 août - Oyez oyez futurs matelots : "la mer est à vous"

*Vendredi 12 août - Derniers coups de pinceaux avant la rentrée scolaire

Si le papangue, le tui-tui, le pétrel de Bareau ou encore le fameux "zoizo" lunette ont tous la côte, ces derniers partageront peut-être d'ici quelques années le feu des projecteurs avec un nouveau venu. Enfin, pas si nouveau que ça puisque la perruche verte des Mascareignes vivait autrefois sur notre île. Disparue au 18ème siècle, à cause de la déforestation et du braconnage, elle n'a survécu qu'à l'île Maurice. Fin mai 2022, la Société d'études ornithologique de La Réunion (Seor) a terminé son étude devant permettre la réintroduction de cette espèce dans nos forêts. Pour en savoir plus sur le retour de cet oiseau dans nos forêts, Imaz Press a interrogé Kalyan Leclerc. Cet ancien salarié de la Seor, responsable du projet oeuvre désormais pour la restauration écologique en milieu insulaire.

A La Réunion, l'usage des transports en commun peine à s'installer dans les moeurs. Même s'il est indéniable que les différents réseaux de transports collectifs se développent au fur et à mesure des années, les Réunionnais continuent de privilégier leur véhicule individuel. Retards dans les trajets en raison des embouteillages, nombre insuffisant de bus, actes d'incivilité, l'image des transports en commun est en demi-teinte.

Alors que la sobriété énergétique est sur toutes les lèvres du gouvernement en ces temps de crise, La Réunion n'est pas exemptée des inquiétudes face à la flambée des prix de l'énergie. Si du côté national, on parle surtout de l'hiver rude que vont devoir affronter les Français hexagonaux, dans l'île, c'est plutôt l'été austral qui fait trembler les portefeuilles. En été, la climatisation tourne à plein régime, faisant exploser la consommation électrique. Et face à la chaleur, exiger la fermeture des portes des magasins climatisés n'aidera pas à faire baisser les factures.

La base nautique des Mascareignes du Port lance le parcours professionnel " La mer est à vous ". En collaboration notamment avec la fédération française de voile ou encore l'AFPA, neuf personnes sans emplois, ayant 18 ans et plus, peuvent y participer. La formation se déroulera d'octobre 2022 à mars 2023. Ce projet permet ainsi de découvrir les métiers de la mer pendant six mois. Objectif : permettre l'insertion professionnelle dans le milieu maritime.

Le mardi 16 août 2022, soit dans un peu moins d'une semaine, les 113.960 marmailles de La Réunion vont faire leur grande rentrée des classes. Un moment de stress pour certains, mais également un moment de joie pour les autres. Pour que tout se passe bien le jour-J et tout le long de l'année scolaire, les agents communaux sont au pas de course pour tout remettre en état. Saint-Denis, Saint-Pierre, Plaine-des-Palmistes, Étang-Salé, nous sommes allés dans quelques communes de l'île pour voir comment les écoles s'organisent.