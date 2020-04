Alors que l'agence régionale de santé finissait tout juste sa conférence de presse, le CHU nous a fait un joli cadeau ce jeudi 9 avril 2020 dans la soirée : l'envoi d'un "reportage" réalisé "dans les coulisses" de l'hôpital. Après nos nombreuses demandes et relances afin de pouvoir nous-mêmes nous rendre dans ces fameux coulisses, voilà qu'en plus d'un refus nous constatons que le CHU s'est chargé de la besogne. Voici donc le reportage en question, à savoir ce que le CHU accepte de nous montrer. (Photos : CHU de La Réunion)

Ce jeudi 9 avril, une poignée de minutes après la conférence de l'agence régionale de santé - quel sens du timing - voilà que nous recevons un mail intrigant de la part du CHU. "Afin de vous permettre de suivre au plus près la gestion de cette crise sanitaire au sein du CHU, nous avons le plaisir de vous transmettre un premier reportage concernant l'organisation de nos filières de dépistage COVID-19 Nord et Sud."

Quelle joie, quel honneur de pouvoir diffuser ces images des entrailles de l'hôpital, daignant nous montrer enfin comment se gère une épidémie de covid entre les murs de Bellepierre. En vidéo comme en photos d'ailleurs puisque 3 photos nous ont été envoyées par le CHU : une soignante qui attache une blouse, un patient subissant un test nasal... et un panneau sur lequel on peut lire "covid-19, accès piétons". De l'information, de la vraie.

A deux reprises il nous sera demandé de bien spécifier qu'il s'agit d'une "propriété du CHU de La Réunion", quitte à renvoyer un deuxième e-mail pour bien vérifier que le crédit sera précisé. C'est vrai qu'à Imaz Press on s'y connaît très peu en droit à l'image...

Joie décuplée alors en lisant le reste de ce mail lorsqu'on apprend que "la Direction du CHU réalisera régulièrement des vidéos pour tenir la population informée et vous permettre d’avoir des images pour illustrer vos éditions. Ces vidéos pourront être utilisées sur les supports télé et web". Ainsi donc il s'agit du premier reportage d'une longue série ! Quelle chance.

Nous comprenons de mieux en mieux les refus du CHU et de l'ARS de bien vouloir laisser entrer les journalistes afin de faire leur travail... Force est de constater que la communication de l'hôpital préparait déjà depuis quelques temps une vidéo de 3 mn que nous publions ci-dessous. Un "reportage" comme le dit le CHU. Mais sans journalistes.

Voici donc ce qu'accepte de nous montrer le CHU :

Le bâtiment extérieur du CHU, des plans aériens, des couloirs, des affiches, des panneaux (beaucoup de panneaux) et quand même quelques interviews et une vidéo d'un prélèvement filmé en entier... Une vidéo construite comme un "vrai reportage", avec des images, une voix off, des plans de coupe, des interviews...

Mais de quoi nous plaignons-nous ? Après tout, en plein confinement, on nous évite de faire notre travail pour nous proposer un reportage tout fait et nous éviter le déplacement...

Pourtant ce n'est pas là notre mission première. Faire un reportage, c'est rapporter ce que nous avons vu, entendu, observé. L'ARS se défend depuis le début de l'épidémie d'une transparence sans faille. Quand un reportage fait de toute pièce par le CHU lui-même nous est envoyé, après nos multiples demandes, il faut bien croire qu'il existe malgré tout un filtrage.

Pourquoi autant de mystères autour de la gestion de crise sanitaire ? Laquelle mérite pourtant la plus grande transparence...

Ainsi chers internautes d'Imaz Press, sachez-le, nous sommes aussi navrés que vous. Car au lieu de vous montrer nous-mêmes le fabuleux travail des soignants et la gestion - sans doute sans faille à n'en pas douter - du CHU nord face au virus covid-19, nous vous montrons cette vidéo faite par le CHU lui-même.

Ce que le CHU a cru bon de nous montrer, en somme.

mm / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com