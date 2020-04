"Faisant suite à la sollicitation d'un collectif de soignants, la Ville de la Possession a décidé d'accompagner le corps médical dans la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. C'est ainsi que les portes du Centre Ambulatoire Dédié situé au gymnase Daniel Narcisse a ouvert ses portes ce mardi 14 avril 2020" informe la mairie dans un communiqué. Doté des équipements nécessaires afin de pouvoir procéder à des contrôles médicaux et dépistages, les premiers patients présentant des symptômes compatibles au virus ont été reçus dès ce mardi

Le corps médical a tout organisé pour garantir l'accueil des patients, les après-midis pour l'instant, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité; un secrétariat, 4 box ont été installés permettant au personnel médical d’effectuer leurs diagnostics, les auscultations pulmonaires, prélèvements sanguins et prélèvement nasopharyngé si nécessaires. Un 5ème box a été installé, à l’écart, pour permettre la gestion des cas d’urgence et le placement sous oxygène du patient en attente du Samu pour transfert à l’hôpital.

"Ayant travaillé sur l’élaboration et la mise en place du centre depuis trois semaines, le corps médical que je tenais à remercier, est rassuré par l’aboutissement de ce dispositif qui permet une prise en charge rapide et sécurisée pour les patients présentant des symptômes de type Covid a déclaré la laire Vanessa Miranville.

A noter par ailleurs que le couvre-feu instauré depuis le lundi 30 mars est maintenu dans cette commune

www.ipreunion.com