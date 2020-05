Les écoles de l'Etang Salé ne rouvriront pas leurs portes le lundi 18 mai 2020, annonce le maire Jean-Claude Lacouture. Il rejoint la dizaine de communes ayant déjà annoncé qu'il n'y aura pas de rentrée en raison "de l'impossibilité de respecter le protocole de sécurité sanitaire mis en place par l'Etat". Nous publions ci-dessous le communiqué du maire de l'Etang Salé

"La ville de l'Etang Saléa mis en place un dispositif chargé de faire un diagnostic permettant une aide à la décision, basé sur un échange avec les directeurs des écoles et les différents services de la collectivité.

Cette concertation avait pour objectif de s'assurer de la capacité de la mise en œuvre du guide sanitaire élaboré par l'État. Il en ressort à ce jour que les moyens humains et matériels sont insuffisants pour garantir la sécurité optimale dans les établissements et assurer le protocole sanitaire dans les écoles de la commune, notamment :

- le maintien de la distanciation physique

- l'application des gestes barrières

- la limitation du brassage des élèves

- l'assurance d'un nettoyage et d'une désinfection des locaux et matériels

- l'nformation, la communication et la formation.

Cette décision de ne pas ouvrir les écoles maternelles et primaires de la commune, a été prise suite à la transmission du rapport du comité de pilotage chargé du diagnostic de faisabilité".

