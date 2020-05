Cela avait été annoncé en grande pompe il y a un mois déjà par la Région elle-même : le chantier de la NRL va reprendre même pendant le confinement. Depuis à Imaz Press nous avons essayé d'en savoir plus sur les conditions de reprise mais aucune information n'a été transmise, si ce n'est que l'entretien du viaduc, lui, avait bien repris. Aucune précision sur la partie digue. Ce mercredi, la Région communique sur ses chantiers en cours, le pont de la Rivière des Galets en tête de gondole. La NRL n'y est mentionnée nulle part, abonnée absente de ce "point chantier" de la Région. Faut-il croire alors que les travaux n'ont pas repris, contrairement à ce qui a été écrit et relayé publiquement ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C'est une information que la Région Réunion s'était empressée de rectifier elle-même à travers un communiqué : non, le chantier de la Nouvelle Route du Littoral n'est pas suspendu.

En effet une dépêche AFP erronée en date du 14 avril annonçait que le Conseil d'Etat avait confirmé la suspension du chantier de NRL, "en rejetant les pourvois du ministère de l'Agriculture, de la région Réunion et d'une société de travaux publics".

La Région avait apporté ses précisions : "La décision du Conseil d’Etat en date du 3 avril dernier concerne l’arrêté de défrichement et d’autorisation d’exploitation d’une carrière sur le site de Bois Blanc, à Saint Leu. (...) Il ne se prononce aucunement sur la poursuite du chantier de la Nouvelle Route du Littoral contrairement à ce que mentionne le titre de la dépêche, qui induit le lecteur en erreur. Dans ces conditions, il appartiendra au TA de se prononcer dans les prochaines semaines, voire les prochains mois sur la provenance des matériaux nécessaires pour terminer les deux kilomètres restants du chantier de la NRL."

Et de poursuivre : "En résumé, il n’y a à ce stade pas suspension et encore moins d’arrêt de ce chantier prétendument basé sur une décision du Conseil d’Etat ou du Tribunal Administratif." Ainsi la Région conclut que malgré l'arrêt des grands chantiers en raison du confinement, "la poursuite du chantier reste une priorité" et que donc "les entreprises en concertation avec la Région ont décidé une reprise des chantiers sur le grand viaduc et sur les digues dans les prochains jours" annonce Didier Robert. C'était le 15 avril.

- La NRL passée sous silence -

Depuis, à Imaz Press, nous avons essayé de connaître les conditions de cette reprise. Puisque la Région - et ses soutiens - annonçaient une relance du chantier "dans les prochains jours", il fallait se renseigner sur les conditions sanitaires imposées sur la partie digue encore en construction, qui plus est en période de confinement.

Ainsi le 27 avril nous envoyons un e-mail avec nos questions. Malgré des relances, aucune réponse n'est apportée. Ce n'est que bien plus tard, alors que nous parlions d'un tout autre sujet, que la discussion arrive au détour d'un coup de téléphone. On nous annonce alors que les travaux d'entretien sur la partie viaduc ont bel et bien repris. Mais aucune information sur la partie digue, en construction. Au bout du fil, on nous dit "ne pas savoir" ce qu'il en est.

Passent les jours et la fin du confinement. Et voilà ce mercredi 13 mai ce nouveau communiqué de la Région concernant le chantier de la Rivière des Galets, dans "sa 4ème et dernière année de travaux". Sur place, le président de Région a pu s'assurer des gestes barrières et de la sécurité sanitaire en vigueur pour les ouvriers : "distributeurs de gel hydroalcoolique, port du masque, distanciation physique du personnel, roulement des équipes" etc etc.

Mais voilà que le communiqué donne des informations sur les autres chantiers de la Région. Ainsi on apprend que "sur les routes nationales, tous les chantiers ont repris au 11 mai". Et deux nouveaux chantiers de ponts sont présentés par la même occasion. La précision "sur les routes nationales" n'est pas anodine.

Vient alors la liste des "travaux de bâtiment". On apprend alors qu'en dehors de ceux qui ont déjà repris, "le reste des opérations aura repris au plus tard d’ici le 2 juin, les conditions de reprises en toute sécurité nécessitant encore la validation de certaines étapes essentielles, en particulier lorsque les entreprises travaillent en site occupé".

La NRL rejoint-elle la liste des chantiers reprenant le 2 juin ? Il faut le croire... Et nous sommes alors bien loin des "quelques jours" indiqués mi-avril. Il suffit d'ailleurs de passer devant le chantier en question en voiture pour constater (ou alors peut-être ne roulons-nous pas au bon moment) un calme plat évident. Si le chantier digue avait bien repris, ne serait-il pas mentionné parmi tous ces chantiers fièrement relancés, avant même le déconfinement, pour le bien de l'île et de son économie ?

Contactée plus précisément sur ce communiqué envoyé ce mercredi, la Région ne nous a pas encore fourni d'élément de réponse. Nous n'hésiterons pas, bien sûr, à ajouter leur déclaration si des explications sont données à ce sujet.

mm / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com