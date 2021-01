Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Suite à l'agression de Joé Bédier et sa famille qui a eu lieu à l'hôtel Créolia (Saint-Denis) ce dimanche 10 janvier 2021, trois personnes avaient été interpellées. Il s'agit d'un couple de candidats, Ricardo et Nehuda, et de la nourrice de leur fille. Tous les trois ont été relâchés ce lundi 11 janvier, et conformément aux promesses de la production, ne participeront pas au tournage qui n'a pas encore commencé. Ils partiront "dès la première heure", indique la production. Le tournage, lui, n'est pas remis en cause et les autres candidats restent sur l'île comme prévu. La production estime que le "comportement marginal" de ces trois personnes ne doit pas punir le reste de l'équipe. (Photo rb/www.ipreunion.com)

