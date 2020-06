Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Ericka Bareigts, candidate aux élections municipales de Saint-Denis et tête de la liste Saint-Denis Pour Tous, tient une conférence de presse ce lundi 1er juin. Comme nous l'annoncions ce dimanche, les listes d'Ericka Bareigts et de Nassimah Dindar seraient sur le point de fusionner pour le second tour des municipales à Saint-Denis. Selon nos informations, pour ce scrutin qui aura lieu le 28 juin prochain, c'est la députée dionysienne qui conserverait la tête de liste. Suivez notre live (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ericka Bareigts, candidate aux élections municipales de Saint-Denis et tête de la liste Saint-Denis Pour Tous, tient une conférence de presse ce lundi 1er juin. Comme nous l'annoncions ce dimanche, les listes d'Ericka Bareigts et de Nassimah Dindar seraient sur le point de fusionner pour le second tour des municipales à Saint-Denis. Selon nos informations, pour ce scrutin qui aura lieu le 28 juin prochain, c'est la députée dionysienne qui conserverait la tête de liste. Suivez notre live (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)