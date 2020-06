Les noms des 24 nouveaux maires désormais connus, les regards se tournent désormais vers les Conseils communautaires où les conseillers communautaires devront élire leur président et leurs vice-présidents avant la fin du mois de juillet. Compte tenu de leurs compétences, ces collectivités attirent énormément de convoitise, promettant ainsi d'âpres discussions en vue de composer la majorité qui remportera la présidence (Photo rb/www.ipeunion.com)

Cinor : Didier Robert au cœur des enjeux

Le scénario à la Cinor devrait tenir en haleine les observateurs de la vie politique jusqu’au bout. Comme évoqué à plusieurs reprises, Didier Robert lorgnerait sur la Cinor. Sa défaite face à Ericka Bareigts ne fait que confirmer cette posture qui lui permettrait de mettre la main sur une collectivité extrêmement puissante. Cela pourrait l’assurer un matelas confortable en cas de défaite aux régionales de 2021. En cas de victoire, il renforcerait sa puissance sur cette zone de l’île, tenant à la fois les cordons de la bourse de l’intercommunalité et de la Région.

C’est dire que les négociations seront âpres pour la présidence de cette collectivité, d’autant plus au regard de la composition de la future intercommunalité. En effet, cette dernière compte 64 élus, la moitié de Saint-Denis, et le reste partagé entre Sainte-Marie (19) et Sainte-Suzanne (13). Si mathématiquement, les conseillers communautaires de gauche sont majoritaires au sein de ce territoire, la réalité est toute autre.

En effet, Maurice Gironcel, le maire communiste de Sainte-Suzanne, ne cache pas sa proximité avec le président de Région. tout comme Daniel Alamelou qui est d’ailleurs salarié au sein de la collectivité régionale. A eux deux, ils comptent 11 conseillers communautaires. Si on ajoute les voix de Richard Nirlo et de l’opposition dionysienne, le patron d’Objectif Réunion devrait pouvoir compter 32 voix en vue de la présidence de la Cinor.

En face, on peut supposer que Gérald Maillot tentera de convaincre Ericka Bareigts et Alexandre Lai Kane Cheong de le soutenir. En effet, défait à Sainte-Marie, le président sortant de la Cinor ne cache pas sa volonté de garder la main sur son interco. En faisant le plein de voix, il pourrait lui aussi compter sur 32 voix, soit une stricte égalité avec Didier Robert.

Bien évidemment, tout cela n’est valable que sur le papier puisque plusieurs interrogations demeurent. Gérald Maillot sera-t-il le seul candidat à essayer d’obtenir le soutien de Saint-Denis ? En effet, Ibrahim Dindar peut figurer également parmi les prétendants à cette présidence. Une éventuelle division du centre et de la gauche en vue de cette élection pourrait profiter à Didier Robert qui n’aurait alors que peu de difficulté à se faire élire.

Du côté du président de Région, difficile d’avancer s’il pourra compter sur toutes les voix de Maurice Gironcel. En effet, le maire communiste demeure à la tête d’une majorité de gauche. Pas sûr que l’ensemble des conseillers communautaires suivent cette démarche de soutien en faveur de Didier Robert. D’ailleurs, Maurice Gironcel pourrait même être tenté de se présenter pour la présidence. Les précédents mandats peuvent en effet laisser un sentiment d’abandon pour Sainte-Suzanne, que le maire réélu pourrait vouloir corriger en prenant la présidence de l’interco.

Ces élections l’ont montré, arithmétiques et mathématiques ne riment pas toujours. Des surprises sont en tout cas à prévoir en vue de l’élection à la présidence de la Cinor.

Cirest : vers un basculement à gauche

S’il était difficile, il y a quelques jours, de prévoir la couleur politique de la futur intercommunalité, les choses se sont un peu décantées à l’issue de cette soirée électorale du 28 juin.

Premier enseignement, il y aura un profond renouvellement de l’intercommunalité compte tenu des forces en présence. La Cirest est en effet un des territoires ayant enregistré un renouvellement profond dans ses communes. Hormis Michel Vergoz qui est réélu à Sainte-Rose, toutes les équipes municipales sont de nouvelles majorités.

Le second enseignement, c’est celui d’un basculement très probable de la Cirest à gauche. En effet, les victoires de Joé Bédier, dont la liste comptera 17 conseillers communautaires, et de Patrice Selly, dont la liste comptera 11 conseillers communautaires, sont décisives en vue de la composition de la nouvelle majorité au sein de l’intercommunalité. Malgré les voix de Bras-Panon (5), de la Plaine des Palmistes (2), des oppositions de Saint-André (5) et de Saint-Benoît (4), la droite ne pas espérer maintenir la Cirest dans son giron, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour l’intercommunalité qui devrait être présidée par un des deux nouveaux hommes forts de l’Est.

TCO : pari perdant pour Sinimalé

Joseph Sinimalé voulait sauver sa campagne en prenant la présidence du TCO. C’est clairement un échec. En effet, avec la défaite d’Alain Bénard à Saint-Paul, le TCO devrait revenir dans le giron de la gauche. En effet, même si on additionne les voix de Saint-Leu (10) et de l’opposition Saint-Pauloise (6), la droite est incapable de refaire son retard sur les voix de gauche au sein du territoire. Huguette Bello pèse à elle seule 26 voix pour Saint-Paul. S’ajoutent celles d’Olivier Hoarau (10), de Vanessa Miranville (8) et de Philippe Robert (2), de quoi conforter très largement la gauche au TCO dont la présidence devrait revenir, en toute logique, à Huguette Bello.

Civis – Casud : deux maires pour une présidence

Comme indiqué précédemment, cette mandature devrait voir très prochainement la fusion entre la Civis et la Casud. C’est en tout cas le souhait des deux hommes forts du sud, Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre, et André Thien Ah Koon, maire du Tampon qui devraient présider les deux interco jusqu’à la fusion.

Compte tenu de l’entente entre les deux hommes, cette fusion ne devrait pas faire trop de vague même si devrait se poser la question de la présidence de cette dernière. Logiquement, le patron des Républicains qui entretient de bonnes relations avec l’ensemble des maires élus du territoire devrait être en mesure de réunir une majorité de voix en sa faveur. A moins qu’il ne décide d’offrir le Grand Sud à André Thien Ah Koon en échange d’un soutien en vue des régionales.

