Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Du 11 au 16 septembre, la Cité des Arts de Saint-Denis résonnera aux sons du Maloya. Le grand Firmin Viry, chapeau sur la tête, micro en mains a inauguré mardi, cette semaine dédiée au patrimoine réunionnais. Au programme : ateliers, kabar, vente de plats créoles, expositions, conférences... des (re)découvertes visuelles et gustatives ouvertes à toutes et à tous. Le zarboutan, à 80 ans bien passés sera quant lui en concert le samedi 15 septembre, accompagné de Danyèl Waro, Tiloun et Bann Laope.

