Le Territoire de la côte Ouest (TCO) a lancé une opération de sensibilisation au pique-nique zéro déchets sur toutes les communes de son territoire. L'accent est mis sur certains lieux très fréquentés par les usagers. L'une de ces opérations se déroulera le mercredi 1er août à la plage de l'Hermitage, dans la ville de Saint-Paul.

Le TCO souhaite ainsi rencontrer les pique-niqueurs afin de vérifier leurs connaissances des règles de bonne conduite et des consignes à respecter. Autre objectif de la manifestation : effectuer un rappel des règles. Et aussi inciter à ne pas laisser de déchets sur place et à utiliser des équipements durables pour la vaisselle et les couverts.

L’occasion également d’expliquer pourquoi les poubelles sont supprimées sur d’autres sites.

Découvrez ci-dessous le programme de ces manifestations organisées dans les cinq communes du TCO :

Dimanche 29 juillet à la Forêt de Trois-Bassins

Mercredi 1er août à la Plage de l’Hermitage à Saint-Paul

Samedi 4 août sur le front de mer du Port et au Parc Rosthon à La Possession

Dimanche 5 août à l’aire de Stella de Saint-Leu