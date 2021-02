Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 26 minutes

La gauche sera bien désunie aux élections régionales des 13 et 21 juin 2021. En effet, Huguette Bello et Ericka Bareigts ont décidé de présenter leurs listes respectives pour ce scrutin, lors d'une énième réunion du rassemblement organisée à Saint-André ce jeudi 18 février 2021. Avec la maire de Saint-Paul, la maire de Saint-Denis, Olivier Hoarau, maire du Port, qui ne lâche rien, les écologistes qui feront liste à part, Patrick Lebreton qui laisse planer le doute sur sa candidature, et Vanessa Miranville, maire de la Possession, qui est la seule candidate officielle pour l'instant, la gauche part plus que jamais divisée dans ce scrutin (Phot : rb/www.ipreunion,.com)

