A l'approche des élections régionales, qui se tiendront les 13 et 20 juin 2021, les conférences de presse et annonces de candidature se succèdent. Ce jeudi, c'est Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, qui s'exprimera devant la presse. La probable candidate souhaite "s'inscrire dans la dynamique des prochaines élections régionales".

Elle bénéficie déjà du soutien du maire de Saint-Benoit, Patrice Selly. Ce dernier a d'ores et déjà annoncé que lui et son parti Banian s'alliaient à la maire de Saint-Denis. Elle peut aussi compter sur le soutien de l’ancien maire de Saint-Denis Gilbert Annette qui a toujours plaidé pour qu’elle conduise une liste lors de ce scrutin.

La maire de Saint-Denis peut se targuer également du soutien du PCR. Ce choix été fait parce que "plusieurs membres (du PCR) travaillent déjà en co-responsabilité à la mairie de Saint-Denis et à la Cinor" et que "l’expérience partenariale avec Ericka Bareigts est très positive et respectueuse des engagements réciproques " indiquait le PCR dans un communiqué publié le 6 mars dernier.

Face à elle, Huguette Bello, maire de Saint-Paul, a officialisé sa candidature ce mercredi dans une lettre ouverte aux Réunionnais. L'ancienne députée dispose de son côté du soutien de nombreuses personnalités : a elle reçu le soutien d'une liste de 150 signataires. Parmi ces signataires, des membres de la société civile, des sportifs, des chefs d’entreprise, mais aussi des élus de premier rang tels que Joé Bédier, maire de Saint-André, Jacques Técher, maire de Cilaos, Emmanuel Séraphin, président du TCO, Karine Lebon, députée, et Jean-Hugues Ratenon, député.

Vanessa Miranville est sur le terrain depuis plusieurs mois. Olivier Hoarau a confirmé sa candidature et le lancement de sa campagne. L’artiste Richard Riani a confirmé sa présence aux régionales. Jean-Pierre Marchau prépare également sa liste écologiste.