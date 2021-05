L'éruption se poursuit au Piton de la Fournaise depuis 28 jours désormais, alors que le couvre-feu empêche certains curieux de profiter du spectacle de nuit. L'amplitude du trémor volcanique, l'indicateur d'une émission de lave en surface, a cependant repris sa tendance à lentement décroitre depuis le 2 mai après avoir stagné du 29 avril au 1er mai, ."Son amplitude reste cependant significative, atteignant encore 50% de l'amplitude maximum observée durant cette éruption, le 13 avril" précise cependant l'OVPF. Au mois d'avril 2021, l'observatoire a par ailleurs enregistré au niveau du massif du volcan un total 1.575 séismes volcano-tectoniques sous les cratères sommitaux, 51 séismes profonds, et 366 effondrements -dans le Cratère Dolomieu, les remparts de l'Enclos Fouqué et du Piton de Crac, et de la Rivière de l'Est (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L’activité sous le Piton de la Fournaise en avril a été marquée par une crise sismique ayant précédé l’éruption en cours. Pendant de cette crise sismique, débutée à 14h57, 1.107séismes volcano-tectoniques superficiels ont été enregistrés sous le cratère Dolomieu et sous le flanc sud du volcan, précise l'OVPF.

Cette crise sismique a été précédée par une reprise de la sismicité en mars 2021. Dès le début du mois de mars quelques séismes profonds ont été détectés et à partir du 13 mars la sismicité superficielle a été observée. "Entre le 1er mars et le début de la crise sismique le 9 avril, 61 séismes profonds à l’aplomb du sommet ont été enregistrés ainsi que 630 séismes superficiels sommitaux" souligne l'OVPF dans son bulletin. Suite au début de l’éruption, une baisse progressive de la sismicité a été enregistrée "passant de 89 séismes superficiels le 11 avril à moins de 5 séismes superficiels par jour sur la période du 26-30 avril".

Les images des caméras de l’OVPF et de l’OVPF/IRT ont montré entre ce mercredi et ce jeudi que les deux cônes sont toujours actifs avec "un dégazage qui est toujours plus marqué au niveau du cône le plus en aval", et que l’écoulement de la lave à la sortie des bouches éruptives, se fait essentiellement en tunnels et ce presque jusqu’à la limite supérieure des grandes pentes. Des résurgences de lave sont visibles en surface, le front de coulée continue sa lente progression dans le haut des Grandes Pentes.

Sept séismes volcano-tectoniques superficiels ont été enregistrés, tous localisés à l’aplomb des cratères sommitaux. Les flux de CO2 dans le sol sont toujours en hausse en champ lointain (région des Plaines), suggérant que la réalimentation profonde se poursuit. La légère inflation de la zone sommitale se poursuit ce qui témoigne d'une pressurisation du réservoir superficiel en accord avec sa réalimentation par du magma plus profond. Cela confirme l’interprétation déduite des observations des flux de CO2dans le sol.

- Déformation -

L'inflation de l’édifice volcanique a été enregistrée à partir de la mi-mars 2021, et s’est poursuivie jusqu'au 9 avril. Cette phase d’inflation a précédé cette éruption, dont l’injection de magma vers la surface a été accompagnée par des déformations rapides, jusqu’à une quarantaine de cm.

Suite au début de l’éruption, une légère déflation de l’édifice a été enregistrée liée au transfert de magma depuis la zone de stockage magmatique sous la zone sommitale vers le site éruptif. Fin avril, une légère inflation semblait se dessiner au sommet et sera à confirmer le mois prochain.

- Phénoménologie -

Le mois d’avril a été marqué par le début de l'éruption avec l’ouverture d’une fissure éruptive sur le flanc sud du volcan à l’intérieur de la caldera de l’Enclos Fouqué.

Si l'éruption dure depuis 28 jours désormais, faisant donc d'elle l'éruption la plus longude depuis 2018, elle est cependant très loin de battre un record. Le record n'a d'ailleurs pas été battu depuis 1998, où le volcan s'était réveillé pour ne se rendormir que...196 jours plus tard ! Une éruption qui était survenu après un long sommeil de six. Nous sommes donc bien loin d'atteindre ce record.

