- Imaz Press vous souhaite un bon réveillon, malgré les restrictions

- Météo du Nouvel an : un ciel dégagé pour le réveillon

- Les projets des Réunionnais pour la Saint-Sylvestre

- Echecs : le Français Maxime Vachier-Lagrave champion du monde en cadence ultra-rapide

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un réveillon qui s'annonce étoilé

Imaz Press vous souhaite un bon réveillon, malgré les restrictions

Voilà une nouvelle année qui se termine ce vendredi 31 décembre 2021. Dans quelques heures, La Réunion passera en 2022, avec malheureusement de nouvelles restrictions sanitaires avec lesquelles il faudra vivre au moins trois semaines. Mais pour l'instant, l'heure n'est pas au couvre-feu, mais aux célébrations. Toute l'équipe d'Imaz Press Réunion vous souhaite donc un bon réveillon et un beau Nouvel an, en n'oubliant pas de respecter les gestes barrières bien évidemment

Météo du Nouvel an : un ciel dégagé pour le réveillon

Pour ce vendredi 31 décembre 2021, Météo France prévoit une matinée ensoleillée avec quelques nuages dans l'intérieur de l'île. Il y aura un peu de pluie dans la partie nord-ouest de l'île en fin d'après-midi et les températures avoisinerons les 30 degrés. Pour le soir du réveillon, pas besoin de tonnelle : c'est un ciel dégagé qui s'annonce. De quoi ravir les Réunionnaises et Réunionnais qui fêteront le Nouvel an dans leur jardin. Le reste du week-end s'annonce plutôt calme. On vous donne les détails.

Les projets des Réunionnais pour la Saint-Sylvestre

Avec la mise en place de nouvelles mesures et restrictions sanitaires, les Réunionnais ont dû revoir leur plan pour le réveillon du Nouvel An. Entre repas en très petit comité et soirée en famille, entre amis, la population compte bien fêter la nouvelle année d'une manière différente cette année

Echecs : le Français Maxime Vachier-Lagrave champion du monde en cadence ultra-rapide

Le grand maître français Maxime Vachier-Lagrave a remporté le championnat du monde d'échecs en blitz, des parties en cadence ultra-rapides, jeudi à Varsovie (Pologne).

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un réveillon qui s'annonce étoilé

Le dernier jour de l'année débute sous un beau soleil, de quoi bien terminer cette année 2021 se dit Matante Rosina même si quelques nuages viennent s'accrocher comme d'habitude dans l'après-midi. Malgré tout, les éclaircies résistent. Pour le réveillon, le ciel s'annonce étoilé avec une petite brise qui fait du bien. Matante Rosina en profite pour vous souhaiter un bon réveillon et i di a zot : Nou artrouve lané proshène