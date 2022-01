Confettis et serpentins éparpillés, carcasse de bouteilles abandonnées, sur les plages et dans les rues réunionnaises, la nouvelle année rime souvent avec "déchet". L'interdiction de rassemblements dans l'espace public et notamment sur les plages devrait sans doute changer la donne pour ce début d'année 2022 et soulager un peu les bords de mer et le lagon. Devant les cases et les immeubles cependant, les dépôts sauvages s'agglutinent (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Je ne pense pas que l'on connaîtra une hausse des déchets sauvages", assure Eddy Caparin, responsable d'exploitation à Tamarun, la société gestionnaire . "La déclaration du préfet concernant la fermeture des rassemblements dans les lieux publics et les plages va réduire les détritus. Nous pensons en récolter autant qu'un jour de week-end", indique-t-il.



L'arrêté préfectoral du 18 décembre 2021 interdit strictement les feux d'artifices et les rassemblements dans l'espace public et sur les plages le 31 janvier. Une annonce qui laisse penser aux inter-communalités que la gestion des déchets sera moins encombrante cette année.

Lire aussi - Pénurie de feux d'artifices : les prix flambent



"C'est un soulagement, c'est la deuxième année que les restrictions limitent le nombre de déchets à l'abandon. Généralement, on récolte entre 4 à 6 tonnes de détritus au Nouvel an. Mais ça, c'était quand il y avait des fêtes sur les plages. Comme l'année dernière, on s'attend à beaucoup moins" indique Eddy Caparin. Cependant, l'heure n'est pas au relâchement. "Je vais quand même renforcer mes effectifs, et prendre sept agents de plus pour le lendemain du Nouvel an" annonce-t-il.

- Les océans un peu mieux protégés -



"Les restrictions sanitaires ne se sont pas un encouragement pour nous. Nous sommes solidaires envers les Réunionnais qui n'auront pas de festivité en extérieur, mais cependant, quand l'Homme est absent, la nature reprend ses droits et cela va se constater sur la faible quantité de déchets récoltés dans l'océan après le Nouvel an. Cette année, nous ne devrions pas trouver de pétards dans la mer" espère Matthias Commins, président de l'association PropRéunion, en coopération avec "un geste pour la mer".

En raison du Covid-19, il n'a pas pu prévoir d'opération de nettoyage à grande échelle. Seul un événement en comité réduit avec le service civique se tiendra le 10 janvier 2022 à Saint-Louis. Les personnes rassemblées pourront alors constater les résidus des festivités de la nouvelle année.

Lire aussi - Lanternes, pétards... des restes de la soirée du Nouvel an dans l'Océan

Lire aussi - Té band koshon ! 1er janvier : l'Hermitage s'est réveillé avec la gueule de bois

Lire aussi - Réveillon du Nouvel an : attention à la pollution dans le lagon

- Des dépôts sauvages démultipliés -



Si les plages et l'océan seront un peu plus épargnés, le constat n'est pas le même pour les rues, à cause des dépôts sauvages. Les fêtes chez les particuliers sont toujours autorisées, et les déchets ménagers sont importants durant le mois de décembre.

"Pendant les fêtes, pour ce qui est des dépôts sauvages, il y en a toujours énormément. Malgré les restrictions, ça ne change pas. Rien que cette année Band cochon a enregistré 5.350 dépôts sauvages. Les jeunes n'ont pas pu partir en vacances, et ça se ressent. Dans les encombrants, on répertorie énormément de masques, de cartons après Noël et beaucoup de verre" explique Jacques Aulet, gérant de Band Cochon. Un rappel : respectez les calendriers de collectes et ne laissez pas traîner vos déchets suite aux festivités de fin d'année en pleine nature.

Lire aussi - TCO : un formulaire pour signaler les dépôts sauvages de déchets

mc/www.ipreunion.com / [email protected]