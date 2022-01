Vous la vouliez, la voici : la pluie ! Après avoir annoncé que la saison des pluies se faisait attendre, voilà que Météo France annonce des averses en boucle depuis dimanche et ce mercredi 12 janvier 2022, la pluie est partie pour tomber à nouveau en trombes sur La Réunion. De quoi soulager les sols de l'île, en manque d'eau. La vigilance fortes pluies et orages est maintenue dans les régions nord et est, particulièrement arrosées (Photo vs/www.ipreunion.com)

C'est encore une journée bien pluvieuse qui s'annonce pour ce mercredi 12 janvier. Le nord et l'est restent bien arrosés et des orages sont à prévoir dans ces deux micro-régions. "Le nord de la zone Ouest (route du littoral) et l'Est de la zone Sud devraient également être bien arrosés" prévient Météo France. A ça s'ajoute le vent, avec de bonnes rafales attendues en montagne, prévient Météo France.



De 16h ce lundi à 16h mardi, 188 mm de pluies ont été relevés à Takamaka et sur la Plaine de Palmistes, 158 mm à Mare à Veille Place et 180 mm dans les hauts de Sainte Rose. Déjà ce lundi, 160 mm d'eau avaient été relevés en 24 heures à Bras pistolet, 152 mm à Bellevue Bras Panon et 142 mm à Saint-Benoît.

Dans le nord-est, la cascade Niagara a offert un beau spectacle aux curieux venus l'admirer. Gonflée par les fluies, elle s'est déversée en puissants jets d'eau dans le bassin en contrebas, rempli jusqu'au parking.

Ailleurs dans l'est, des radiers et des rues ont été submerges, rendant délicats les passages des véhicules. A Sainte-Suzanne toujours, les ravines étaient remplies à ras-bord. Les cours d'eau dans le nord-est étaient en vigilance jaune, avec un risque de crue rivière Saint-Denis, rivière des pluies, rivière Saint-Jean, rivière des Roches et rivière des Marsouins.

A noter qu'à Cilaos, les conditions météorologiques ont entraîné un éboulis au niveau de Petit serré : un gros bloc rocheux est venu s'écraser dans le pare-brises d'une voiture. Heureusement plus de peur que de mal : malgré les images impressionnantes de l'incident, aucun blessé n'est à signaler et la circulation n'a pas été entravée.

La Route du littoral est toujours basculée, comme l'avait déjà prévu le centre réunionnais de gestion du trafic (CRGT). Basculée sur les voies côté mer depuis lundi, elle reste ainsi le temps que les précipitations se calment.

Ce jeudi encore le temps devrait rester gris et pluvieux. Une bonne nouvelle pour les sols, correctement abreuvés cette semaine en cette saison des pluies.

