Pascal Plante, à la tête de la liste "Ensemble pour nos entreprises" lors des élections de la CCIR, conteste l'élection de Pierrick Robert, tête de liste de "ACTIONS TPE PME". Un recours a été déposé devant le tribunal administratif ce lundi 23 mai 2022. La demande d'annulation est basée "le très faible écart de voix entre les deux listes et les dysfonctionnements importants dans la distribution du matériel de vote ayant empêché un certains nombre de ressortissants de la chambre de voter" explique Pascal Plante à Imaz Press Réunion. La liste n'exclut pas d'engager une procédure au pénal "pour la disparition d'un millier d'enveloppe".

Pierrick Robert et sa liste ACTIONS TPE PME sont arrivés en tête des élections consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie (CCIR) le 18 mai dernier, à l'issue d'un scrutin qui s'est déroulé sur deux semaines. La liste a remporté 31 des 40 sièges disponibles, en remportant les catégories commerce et service de la chambre. Cette élection intervenait alors que le premier scrutin, où la liste d'Ibrahim Patel était arrivée en tête, a été annulé par le tribunal administratif en février dernier.

L'entre-deux élections a été marqué par des tensions, notamment entre les listes de Pierrick Robert et Bruno Cohen. Le groupement Union Péi a d'ailleurs déposé une plainte à l'encontre de La Poste, alors que le groupement soupçonne des vols en raison de plus de 200 enveloppes de vote manquantes. Il a aussi annoncé avoir déposé plainte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés suite à des mails envoyés aux entreprises incitant à voter pour la liste ACTIONS TPE PME.

