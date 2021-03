Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

L'instauration d'un couvre-feu avancé à 18h à compter de ce vendredi 5 mars 2021 est une vraie contrainte pour les bars et les restaurants : ceux-ci doivent être fermés à 18h. Les services du soir sont donc supprimés. Il leur reste possible de préparer des plats à emporter et d'assurer leur livraison jusqu'à 22h. Cette mesure ne concerne pas les restaurants des hôtels cependant : pour les clients, et uniquement pour les clients, le service peut se poursuivre jusqu'à 22h. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

