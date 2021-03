C'est officiel, à La Réunion le couvre-feu à 18 heures est prolongé jusqu'au 5 avril 2021, au moins. Une situation qui risque d'engendrer de nombreux problèmes, que ce soit pour les restaurateurs, les automobilistes ou les lycéens. Si la situation sanitaire ne justifie pas d'un allègement des restrictions sanitaires, les conséquences de ces dernières risquent tout de même de de s'aggraver. Jean Castex a pour sa part annoncé un couvre-feu repoussé à 19h en Métropole, reste à voir si la règle sera appliquée à La Réunion ou si l'horaire reste inchangé. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Depuis deux semaines presque, les embouteillages s'accumulent aux quatre coins de l'île, dès 16 heures et ce jusqu'à bien au-delà du couvre-feu. Et c'est une situation qui se déroule en pleine période de vacances. Lundi, les jeunes seront de retour sur les bancs de l'école, mais aussi sur les routes.

Si la préfecture a d'ores et déjà annoncé que les plannings et cahiers de liaison des élèves feront état d'attestation de déplacement pour ceux circulant après 18 heures, les temps de trajet risquent de se rallonger toujours plus. Bon nombre de jeunes mettent déjà un temps infini à rentrer chez eux le soir. Avec les embouteillages, la rentrée risque d'être d'autant plus compliquée, pour eux comme pour les automobilistes. Car en plus des voitures, c'est désormais les cars scolaires qui vont venir s'ajouter au trafic déjà plus qu'encombré.

Par ailleurs, alors que Jean Castex a annoncé un confinement sept jours sur sept et pendant un mois de 16 départements en Métropole, il a également indiqué que le couvre-feu était repoussé à 19h. Une décision liée à l'arrivée des beaux jours dans l'Hexagone et qui, a priori, ne concerne pas La Réunion. Il s'agira de voir si la préfecture s'aligne sur la Métropole et décale elle aussi le couvre-feu d'une heure sur l'île, ou si l'horaire reste inchangé. A ce stade, la préfecture n'a pas donné d'informations sur le sujet.

- L'économie en berne -

Du côté du secteur de la restauration, le prolongement du couvre-feu jusqu'au 5 avril sur l'île risque de leur porter un nouveau coup dur – et pas des moindres. Les restaurateurs ont déjà rapporté des pertes de 40 à 60% de leur chiffre d'affaire, ces derniers ne pouvant travailler qu'en livraison passé 18 heures. A l'annonce du couvre-feu, le 2 mars dernier, l'inquiétude était déjà présente, une semi-fermeture de deux semaines paraissant déjà trop importante. Les restaurateurs vont désormais devoir tenir deux semaines de plus, voire plus, si le couvre-feu devait encore être prolongé.

Car si l'on regarde en Métropole, le couvre-feu qui devait n'être que temporaire, s'éternise depuis le 30 octobre. Une pause d'un mois avait été accordée entre le 15 décembre et le 16 janvier, mais les restaurants et bars n'avaient pas pu rouvrir leurs portes entre ces dates. On peut aujourd'hui craindre, si la situation ne s'améliore pas, un scénario similaire à La Réunion, alors qu'Emmanuel Macron tente de son côté d'offrir une visibilité sur une sortie de crise.

Ce prolongement des restrictions sanitaires, qui avaient été décidées pour deux semaines, laissent craindre un enchaînement de couvre-feu si aucune amélioration n'est notée dans les deux semaines à venir. Plongeant La Réunion dans une boucle sans fin d'embouteillages, de fermetures avancées et de nouvelles difficultés financières à prévoir.

Parallèlement, la préfecture tente d'adopter un discours plus rassurant qu'il n'a pu l'être ces dernières semaines, faisant référence à une situation "stable". Mais mardi, ce sont 16 décès qui ont été confirmés en l'espace d'une semaine. Un chiffre qui ne laisse pas penser à une stabilisation de la situation, au contraire, La Réunion n'ayant jamais enregistré autant de décès sur une période si courte.

Le nombre d'hospitalisation est, lui aussi, encore très élevé. Face à une décrue du taux d'incidence, la tension sur le système hospitalier ne présage cependant pas d'allègement des restrictions pour l'heure.

Si ces restrictions ont sûrement été décidées pour le bien de la population, les conséquences qui vont en découler sont certaines. Et plus le couvre-feu s'allongera, plus ces conséquences seront lourdes.



