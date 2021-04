C'est une décision prise par le préfet Jacques Billant est la directrice de l'Agence régionale de santé, Martine Ladoucette : ils ne communiqueront plus les nouveaux chiffres du Covid-19 aux maires de l'île "pour éviter les fuites dans la presse". Ainsi les élus devront attendre comme tout le monde le bilan envoyé par l'ARS le mardi soir. Idem pour les décisions concernant les restrictions sanitaires : le préfet garde tout pour lui jusqu'à la conférence de presse prévue ce vendredi. Les maires seront donc mis devant le fait accompli. Il y a sans doute beaucoup mieux à faire en termes de respect des élu.e.s de la République (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le préfet afait le choix d'une nouvelle stratégie de lutte contre le Covid-19 : la politique du secret. Celle-ci a été officialisée ce mercredi 31 mars, au cours de la réunion hebdomadaire entre lui, l'ARS et les maires de l'île.

Ce mercredi donc, les élu.e.s de La Réunion, représentants du peuple rappelons-le et décisionnaires des restrictions à mettre en place sur leur commune, ont appris qu'ils n'auraient pas accès aux données commune par commune, qui leur sont habituellement transmises. Les données en question permettent de savoir quels sont les taux d'incidence dans les différentes villes, et quelles sont donc les communes les plus touchées. Le nombre de dépistages et le taux de positivité des tests y figurent également.

Mais voilà que Jacques Billant et Martine Ladoucette ont décidé de ne rien transmettre aux élus. La raison invoquée ? "Eviter les fuites dans la presse" a dit la directrice de l'ARS.

Il est vrai qu'Imaz Press a peu à peu pris l'habitude de publier ces chiffres dès réception, et souvent avant le bulletin officiel des autorités sanitaires. Ne pas diffuser ces chiffres serait de la rétention d'informations après tout. Notre métier, il faut le rappeler, c'est d'informer.

Pour lutter contre les méchant.e.s journalistes, la préfecture ne dit donc plus rien aux maires. Par sécurité. Idem pour les restrictions sanitaires : les réflexions autour du couvre-feu, des éventuelles fermetures voire d'un confinement ne seront plus partagées avec les élu.e.s. Elles et ils découvriront les décisions du préfet ce vendredi 2 avril, lors de la conférence de presse de Jacques Billant et Martine Ladoucette. Les représetant.e.s seront mis.es devant le fait accompli, et devront gérer leur commune du mieux possible, au dernier moment.

Ainsi quel intérêt à poursuivre ces réunions avec les maires si les discussions deviennent à ce point stériles ? Pourquoi engager des discussions avec ces élu.e.s de la République si dans la tête du préfet tout est déjà fixé ? Pourquoi leur donner la parole et échanger avec eux si c'est pour ne leur transmettre aucune information sur les nouvelles restrictions envisagées ?

Comme nous le commentions dès ce mercredi, voilà une bien étrange conception du respect envers les 24 maires de l'île...

Ces choix douteux de communication concernent aussi la diffusion desdits chiffres Covid. Quelle ne fut pas notre surprise, et sans doute celle de la population, en lisant ce communiqué de la préfecture et de l'ARS mardi. Ainsi on apprend que "la situation sanitaire continue de s'aggraver". Il y a de cela sept jours, lors du dernier bilan transmis à la presse, il était question d'une "situation sanitaire qui continue de se stabiliser".

Ainsi les autorités sanitaires donnent l'impression d'être totalement en accord avec un communiqué qui, à une semaine près, disait l'exact opposé. La notion de stabilité avait d'ailleurs fait frémir la communauté médicale, en raison des taux extrêmement élevés sur l'île.

Mais ce n'est pas la première fois que les autorités accumulent les contradictions et les erreurs de communication.

Jacques Billant est particulièrement attendu ce vendredi, alors que l'épidémie explose sur l'île. Le cap symbolique des 1.000 cas par semaine a été atteint et même dépassé avec 1.025 nouveaux cas annoncés mardi dernier. A ces chiffres s'ajoutent 13 nouveaux décès liés au Covid, des hospitalisations toujours nombreuses et un taux d'incidence qui ne cesse de grimper pour atteindre les 120 pour 100.000 habitants (quand Santé publique France pour sa part parle plutôt de 130…).

Alors que la Métropole se reconfine, que va décider le préfet ? Une bonne partie de la population espère un confinement, plus efficace qu'un couvre-feu qui dure depuis déjà un mois et ne fait manifestement pas ses preuves.

Faire le choix du confinement, c'est aussi l'avis de nombreux élu.e.s, à commencer par des maires. Encore faudrait-il que le préfet les écoute.

mm/www.ipreunion.com / [email protected]