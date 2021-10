Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

D'après les informations de Franceinfo, à partir du 15 octobre 2021, les tests PCR coûteront 44 euros pour les personnes majeures non vaccinées sans ordonnance, et les tests antigéniques seront facturés 22 euros s'ils sont effectués en laboratoire. "En revanche, en pharmacie, il faudra débourser 25 euros, voire 30 euros le week-end. Les autotests à 5,20 euros ne seront plus gratuits quand ils sont réalisés devant le pharmacien" révèle le média (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

