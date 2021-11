Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Les chiffres du Covid ne sont pas bons et la dégradation amorcée il y a deux semaines se confirme. 740 nouveaux cas ont été recensés à La Réunion entre le 30 octobre et le 5 novembre, faisant passer le taux d'incidence à 86,5 pour 100.000 habitants. Il est désormais de plus de 110 indiquent les autorités sanitaires, et monte très rapidement chez les 25-34 ans. Côté réanimation les effectifs passent de 4 à 10 patients reçus pour Covid. Le taux de positivité frôle désormais les 3%. Si fort heureusement aucun décès lié au virus n'est recensé cette semaine, les autres indicateurs ont doublé. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les chiffres du Covid ne sont pas bons et la dégradation amorcée il y a deux semaines se confirme. 740 nouveaux cas ont été recensés à La Réunion entre le 30 octobre et le 5 novembre, faisant passer le taux d'incidence à 86,5 pour 100.000 habitants. Il est désormais de plus de 110 indiquent les autorités sanitaires, et monte très rapidement chez les 25-34 ans. Côté réanimation les effectifs passent de 4 à 10 patients reçus pour Covid. Le taux de positivité frôle désormais les 3%. Si fort heureusement aucun décès lié au virus n'est recensé cette semaine, les autres indicateurs ont doublé. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)