Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

Une conférence de presse est organisée ce vendredi 10 décembre 2021 au siège de l'agence régionale de santé (ARS) à Sainte-Clotilde. Un point complet y est prévu sur la circulation du Covid-19 à La Réunion et sur la situation sanitaire. Le taux d'incidence était de 350 pour 100.000 habitants ce mardi. L'ARS est également attendue sur le variant Omicron, dont 3 cas ont été identifiés à La Réunion. D'autres séquençages étaient en attente cette semaine. Le directeur de cabinet du préfet, Ottman Zaïr, sera également sur place pour un point sur les mesures. Les restrictions sanitaires en cours - bivouac et pique-niques interdits, pas de rassemblements de plus de 10 personnes etc... - ont été reconduites jusqu'au 19 décembre. Celui-ci est attendu sur la marche à suivre en vue des fêtes de fin d'année. Suivez notre live (Photo rb/www.ipreunion.com)

