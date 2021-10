Le top départ du Grand Raid a été donné ce jeudi 21 octobre 2021, par vagues successives. Les coureurs du Zembrocal trail ont été les premiers à s'élancer, suivis par ceux de la Diagonale des fous. Les participants à la Mascareignes ont commencé à courir à 1h du matin et ceux du Trail de Bourbon sont attendus sur la ligne de départ ce vendredi soir. Près de 6.000 trailers sont sur les sentiers ce vendredi et les premiers finishers arriveront dans la soirée au stade de la Redoute. (Photos rb/www.ipreunion.com)

Il flottait comme un parfum de soulagement ce jeudi 21 octobre : ça y est le Grand Raid repart. Après une année blanche à cause du Covid, les fans de l'ultra-trail ont pu remettre leurs plus belles chaussures de trail.

Les premiers à partir ont été les coureurs du Zembrocal trail. Pour rappel, ce parcours en relais se déroule sur 173 km, pour un total de 11.050 mètres de dénivelé positif. Regardez la vidéo réalisée par l'association du Grand Raid au Domaine Vidot à Saint-Pierre :

Après eux, place au "Run handi mouv" : les joëlettes ont pris le départ de Ravine blanche à Saint-Pierre, à une demi-heure des fous, pour les personnes à mobilité réduite.

Départ à 20h30 pour le Grand Raid des Joelettes ! 💪🏽 Run Handi Move “les autrement capables”. #RunHandiMove #grandraidreunion Publiée par Grand Raid Réunion - Officiel sur Jeudi 21 octobre 2021

Retrouvez également les images de nos confrères de Réunion la 1ère pour le départ de cette course :

A 21h, les premières folles et premiers fous se sont élancés. C'est suite au compte à rebours tant attendu que les participants ont pris le départ. En tout cinq vagues de départ, intercalées de 10 minutes, se sont succédées. Un protocole sanitaire obligatoire pour éviter un trop grand brassage des coureurs. Rappelons que le port du masque dans le sas des raideurs était obligatoire durant toute la soirée, tout comme la présentation du pass sanitaire.

Regardez le départ de la course filmé par nos journalistes sur place :

Les caméras de nos confrères de Réunion la 1ère ont également permis de prendre de la hauteur pour observer ces vagues de maillots blanc et jaune déferler dans les rues de Saint-Pierre, en route pour les montagnes.

Parmi les favoris, Nicolas Rivière, notre trailer péi. Celui-ci a fini en 2ème place ex aequo lors du Grand Raid de 2019. "Il faut prendre son temps et surtout prendre du plaisir" a-t-il déclaré au micro d'Imaz Press. Sa feuille de route était fin prête au moment du départ mais est restée cachée jusqu'au bout. On ne révèle pas les secrets des grands raiders ! Ecoutez :

Avant de s'élancer, d'autres participants se sont confiés à nous sur la ligne de départ. Venu de Colmar, dans l'Est de la France, l'un d'eux court le Grand Raid pour la toute première fois. Pour Erwin aussi, c'est la première participation. "Je suis venu il y trois ans, j'ai vu les sentiers de l'île et je me suis dit : il faut que je revienne pour participer au Grand Raid."

"On a un peu improvisé et adapté les méthodes d'entraînement" nous raconte Giovanni, qui vient de l'île Maurice. Il a déjà fait la Mascareignes plusieurs fois mais c'est la première fois qu'il court la Diagonale.

Pour de nombreuses coureuses et coureurs, cette course de 160 km pour 9.400m de dénivelé est une première. La Mascareignes, partie dans la nuit, représente 72 km pour 3.900m et le Trail de Bourbon, dernier à partir, 105 km pour 6.140m de dévenilé. Les fous ont jusqu'à dimanche, 15h40, pour finir la course dans les temps. Les premiers arriveront au stade de la Redoute à Saint-Denis dès ce vendredi soir.

