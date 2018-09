Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Alors que l'activité sismique semblait diminuée, Mayotte a de nouveau été secouée par une série de tremblements de terre de magnitude 4,1 à 4,2 ces derniers jours, entre le 6 et le 9 septembre selon le BRGM (Bureau des Recherches Géologiques et Minières) et la Préfecture.

