L'ancien chef de l'État sera en visite sur l'île le 8 octobre prochain. Sur invitation de la Cinor ce déplacement s'inscrit dans une grande tournée des territoires avec la fondation "La France s'engage" que François Hollande préside depuis septembre 2017.

Au programme, des visites des infrastructures liées à l'économie sociales et solidaires et l'occasion d'évoquer le concours "Outre-mer" qui soutient des initiatives innovantes et utiles au plus grand nombre. Une dotation de 100.000 euros sera délivrée aux lauréats, ainsi qu'un accompagnement.

Depuis quelques mois, l'ancien président retrouve un peu de popularité. Notamment avec la sortie de son livre Les leçons du pouvoir en avril dernier qui s'est déjà écoulé à 100.000 exemplaires, ou encore avec le lancement d'une nouvelle association "Stop Corruption" dont il est le prédsident d'honneur.

La dernière fois que François Hollande c'était en août 2014. Alors président, il avait été accueilli en grande pompe, dans un bain de foule au son du Maloya.

Lire aussi => "Je sais ce que les Réunionnais m'ont apporté"

Lire aussi => François Hollande a débarqué au Port

www.ipreunion.com