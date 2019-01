BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 15 janvier 2019



Didier Robert - Musées régionaux : cette fois c'est bien fini

Ce mardi après-midi 15 janvier 2019 Didier Robert ne sera officiellement plus le président directeur général de la SPL Réunion des musées régionaux (RMR). Sa démission sera acté au cours du conseil d'administration qui se réunit à partir de 14 heures 30. La présentation du rapport de la chambre régionale des comptes sur l'état de la gestion de la structure fait également partie de l'ordre du jour

Les Outre-mer oubliés : Grand débat, grande indifférence

Pendant un peu plus de deux semaines, La Réunion a été bloquée, paralysée par le mouvement des Gilets Jaunes, comme nulle autre région en France. Injustice, vie chère, sentiment d'être méprisé et oublié par un président jupitérien... Les parfaits ingrédients pour une véritable révolte sociale. Et pourtant... Emmanuel Macron n'a eu pas un mot pour La Réunion, pas un mot pour les Outre-mer dans sa longue lettre de cinq pages. Alors que le Grand Débat national est lancé aujourd'hui, mardi 15 janvier 2019 et pour deux mois, qu'espère-t-on de ces discussions? Imaz Press a posé la question à cinq personnes : Valérie et Sergine du collectif "Tous unis pour La Réunion - coordination des gilets jaunes", Stéphane Fouassin maire de Salazie et président de l'Association des maires du Département de La Réunion (AMDR), Didier Bourse de l'association Attac Réunion et Cécile Herbelin de Touch pa Nout roche.

PEC : un bilan satisfaisant pour les acteurs de l'Emploi

Depuis le 1er janvier 2018, les contrats aidés sont devenus les PEC (Parcours Emploi Compétences). Une enveloppe de 11.500 PEC avait été attribuée à La Réunion pour l'année 2018. Une baisse de contrats par rapport aux années précédentes dont élus et associations locales s'étaient émus. Fin novembre dernier, lors de sa visite sur l'île en pleine crise des Gilets jaunes, Annick Girardin débloque deux enveloppes supplémentaires de 500 PEC chacune pour faire face à l'urgence sociale, économique et lutter contre le chômage qui gangrène La Réunion. Après une année de service, bilan sur ce dispositif qui repose sur un triptyque : emploi-formation-accompagnement.

Saint-Paul - L'équipe de France féminine de triathlon est en stage

Dans le cadre de sa préparation aux Jeux olympiques de Tokyo (Japon) en 2020, l'équipe de France féminine de triathlon séjourne à Saint-Paul depouis ce lundi 14 janvier et jusqu'au 27 juin 2019. La délégation est composée de six athlètes et trois encadrants

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du ciel bleu et du vent

Matante Rosina est toute joyeuse : elle a vu dans le fond de son pilon que le ciel serait bleu et qu'il y aura un petit vent frais bienvenu en cette chaude journée du mardi 15 janvier 2019. Et che vous c'est comment ?