Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 4 mars au vendredi 8 mars sur Imaz Press :



- Lundi 4 mars : Le Réunionnais Fabrisio Saidy donne la médaille de bronze au relais 4x400 mètres

- Mardi 5 mars : Barrage sur la 4 voies à Saint-André

- Mercredi 6 mars : Vous ne pouvez pas aller voir vos gramounes ? Demandez à votre facteur

- Jeudi 7 mars : Piton de la Fournaise : ça sent le soufre mais ce n'est pas dangereux

- Vendredi 8 mars : Mesdames, quelle chance, c'est votre journée !

Quatre ans après le triplé de Prague, les spécialistes français du 60 m haies ont de nouveau frappé un grand coup en montant à deux sur le podium de l'Euro en salle de Glasgow en Ecosse. Pascal Martinot-Lagarde est 2eme, Aurel Manga 3eme. Le relais 4x400 m masculin est venu améliorer le bilan des Bleus, avec une 3emt place obtenue au finish par le jeune réunionnais Fabrisio Saidy (Premier à droite sur la photo de la fédération française d'athlétisme)

Au moins deux barrages filtrants ont été mis en place sur le réseau routier depuis tôt ce lundi matin 4 mars 2019. Des manifestants laissaient passer les véhicules au compte-gouttes sur la 4 voies au niveau de la Cocoteraie à Saint-André et au niveau du rond-point de Gillot. Le filtrage se faisait dans le sens est - nord. La circulation était libre dans le sens inverse. De gros embouteillages se sont formés dans ces secteurs. Le barrage de Gillot a été levé aux envions de 6 heures après que les gendarmes soient arrivés sur les lieux

Lancé officiellement lundi, le service de La Poste " Veiller sur mes parents " propose des visites régulières du facteur aux personnes âgées. Les familles intéressées doivent alors souscrire à un abonnement. Mais le service divise les différents acteurs concernés. Alors, bonne idée ou mauvaise idée ? (photo d'illustration rb/wwwipreunion.com)

Dix-sept jours que le Piton de la Fournaise est entré en éruption et comme à chaque fois, le géant de lave est surveillé de près par les scientifiques d'Atmo, l'observatoire régional de la qualité de l'air. Car le volcan rejette des particules fines et du gaz. Particulièrement scruté, le dioxyde de soufre. Ce composé chimique peut avoir des effets néfastes sur la santé des Réunionnais qui vivent à proximité du Dolomieu. Ces derniers jours, certains habitants des hauts de Saint-Philippe ressentent une gêne et il flotte dans l'air, une odeur de soufre...

La journée internationale des droits des femmes, on le sait, c'est énormément de joie dans vos coeurs mesdames. Enfin, tous vos problèmes s'envolent. L'inégalité salariale n'existe plus, les propos sexistes, le harcèlement de rue, le harcèlement au travail, le sexisme commercial, les agressions sexuelles, viols, violences conjugales, tout cela disparaît le temps d'une journée où enfin, toutes les femmes du monde voient la vie en rose. C'est bien beau tout ça mais c'est faux. Finalement, le 8 mars, c'est cette date qui rappelle à toutes les femmes qu'elles ne sont pas l'égale de l'homme. Alors que tout ce qu'elles demandent, c'est d'être un Homme comme les autres...

