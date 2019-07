Tout commence le week-end du 13 et 14 juillet 2019 avec une simple photo postée sur Twitter. Sur l'image, on y aperçoit une affiche, présentée comme étant accrochée dans les locaux du lycée Bel Air à Baie-Mahault en Guadeloupe, avec pour légende la phrase "Rentrée 2019 : Les coupes de cheveux non autorisées au lycée Bel Air - Liste non exhaustive". Etrange...

Le lycée en question est un établissement privé, où le port de l'uniforme est déjà en place. Rien de bien choquant alors de voir la direction décider de réglementer la tignasse des marmailles qui fréquentent les couloirs du lycée. Mais quelque chose cloche tout de même un peu. En y regardant d'un peu plus près, la liste – non-exhaustive, – semblent un tantinet…longue, et surtout, visant une composante toute particulière de la population.

Des jeunes femmes aux cheveux colorés en rouge et vert fluo sont présentes. Interdire des couleurs criardes dans les cheveux peut sembler approprié pour un établissement privé. A priori, dans une école où le port d'uniforme est de mise, on peut supposer que la sobriété est un critère important pour la direction.

Mais le problème, c'est que parmi ces rares coiffures légèrement criardes, c'est toutes les formes que peut prendre le cheveu crépu qui est attaqué. Les dreadlocks ? Que nenni, bien trop "marginal" pour cet établissement. Des tresses, tout ce qu'il y a de plus classique chez les jeunes femmes à la peau noire ? Ah non, surtout pas, qu'elles soient attachées ou portées lâchées. Laisser ses cheveux au naturel et arborer une afro ? Ah non, ça non plus…

Finalement, on finit par se dire que l'établissement cherche à bannir tout cheveu de ses classes. Et bien non, à vrai dire, il semblerait même qu'un crâne rasé ne ferait pas l'affaire non plus, à en croire cette image de jeune femme n'ayant qu'environ un centimètre de cheveux sur le caillou. A se demander s'il ne serait pas plus simple de juste se présenter la tête couverte. Après tout, c'est un établissement privé, ils peuvent bien y faire ce qu'ils y veulent…

Mais ici, nous ne parlons que des coupes interdites aux jeunes femmes. Qu'en est-il des hommes ? Semblerait-il qu'absolument aucune coupe de cheveux ne leur soient autorisées non plus. Oh, pardon, donc leur cas, le crâne rasé semble bel et bien autorisé…

Jon Snow se serait-il perdu en Guadeloupe ?

Nous crierions presque au racisme, si trois photos de personnes à la peau blanche, vraisemblablement pêchées sur internet, ne s'étaient pas glissées dans le tas… Interdire les coiffures de noirs, d'accord, mais il ne faudrait pas trop que ça se voit non plus.

Une autre petite surprise s'est d'ailleurs glissée dans ce joli assemblage photo : Jon Snow, le Roi du Nord lui-même. Il semblerait que l'héritier légitime du Trône de Fer (et personnage central de la série Game of thrones) se soit lassé du froid et ait décider d'aller se la couler douce sur les plages de la Guadeloupe, mais que sa tignasse brune n'ait pas réussi à conquérir les dirigeants de Bel Air. Blague à part, considérons-nous chanceux(ses) que la Garde de nuit n'ait pas été plus stricte en matière de cheveux, car on doute que Jon Snow aurait pu créer autant d'émoi sans un poil sur le crâne.

On image les commentaires venir. "C'est un lycée privé, ils font bien ce qu'ils veulent", "Il faut arrêter de voir le mal partout", "Vous nous ennuyer avec vos prises de positions"… Oui, mais, le problème voyez-vous, c'est tout l'aspect insidieux qui réside dans ces interdictions.

Elles sous-entendent que ces cheveux, dont certains sont la forme naturelle du cheveu crépu, ne sont pas sérieux, voire qu'ils représentent un manque d'entretien et de saleté. Si vous n'y voyez pas un résidu de discrimination, d'autres le verront vois. Et il semble nee pas être les seuls, dans la mesure où il y a seulement quelques semaines le gouvernement californien faisait passer une loi interdisant la discrimination basée sur les cheveux crépus ou lockés.

Laisser les Créoles être créoles

Il n'y a qu'à voir l'accueil qui a été réservé à Sibeth Ndiaye lors de sa prise de fonction en tant que porte-parole du gouvernement. Sans rentrer dans le débat de son (in)compétence ou de ses textos douteux concernant Simone Veil, la politicienne s'est vue prise pour cible par de – très – nombreux internautes concernant…Ses cheveux crépus. "Elle se croit où avec sa coupe de cheveux à l’Afro ?? Chez elle, au bled, au Sénégal !? C’est juste une provocation de plus, cette bouffonne, c’est pas parce qu’elle est noire qu’elle doit tout se permettre" pouvait-on lire sur le net. Et bien sûr ce n'est qu'un exemple parmi des centaines, voire des milliers d'attaques. Mais n'y voyons surtout pas de trace de racisme là-dedans bien sûr, parce qu'on le sait tous, un cheveu porté en afro, c'est un cheveu sale…(non.)

Loin de nous l'idée de jeter la pierre à la Guadeloupe ou même à ce lycée en particulier. A vrai dire, à La Réunion, nous avons nos propres travers intériorisés, résultat de siècles de domination. Récemment, on nous annonçait que le créole n'avait pas sa place dans l'administration de l'Education natioanle. Car, vous comprenez disent certains, quelqu'un qui ne parle pas cette langue de doit se sentir exclu, phosphorent certains…Ou peut-être qu'une personne décidant de venir vivre sur une île à la culture différente de celle de métropole devrait, peut-être, essayer de s'adapter à l'endroit où elle a décidé de s'installer ? Non ?

Il faudrait bien un jour laisser les Créoles être des Créoles, respecter leur culture... leurs cheveux et arrêter de vouloir (en vain fort heureusement) une France seule et unique où la définition d'une personne "propre sur elle" est puisée dans des siècles d'intolérance, de discrimination, de racisme.

La France est multi culturelle, multi ethniques, multi couleurs, elle est multiple. C'est ce qui fait sa grandeur, sa force et son honneur... Il faut juste ne jamais l'oublier...

