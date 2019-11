C'est acté depuis le 18 novembre dernier : les magasins Monsieur Bricolage doivent désormais fermer le dimanche après-midi, voire toute la journée en fonction des communes. Une bonne nouvelle pour la CGTR qui a saisi le Tribunal de Grande Instance. Une mauvaise pour les étudiants et employés volontaires qui travaillent en fin de semaine afin d'arrondir les fins de mois. Ce vendredi 29 novembre ils font front devant la préfecture pour exprimer leur colère. Certes l'arrêté préfectoral (de 1966) est respecté, mais à quel prix ? Cette affaire est un symbole, celle du travail dominical, quand beaucoup ont décidé à la place des autres que le dimanche était réservé à la famille et au repos. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Hors la loi"

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la CGTR (Confédération générale du travail de La Réunion) ne mâche pas ses mots : il faut "rétablir la vérité", les magasins Monsieur Bricolage sont "hors la loi", l'enseigne "exploite" les étudiants et les volontaires, l'entreprise "impose" aux salariés de travailler le dimanche.

Des affirmations faites sur la base de constats personnels et de retours de certains salariés, expliquent les membres du syndicat. Mais en entendant ces propos, Béatrice Fix, employée à Saint-Pierre, s'offusque. "On entend dire : 'les pauvres', 'ils bossent 7 jours sur 7', mais c'est faux ! On oublie que tout ceci se fait sur la base du volontariat." L'employée a créé un groupe de discussion appelé "les polos rouges" (tenue de travail des salariés de Mr Bricolage). Groupe qui sera devant la préfecture ce vendredi matin.

Depuis le 19 octobre 1966 précisément, un arrêté préfectoral interdit le travail le dimanche dans les commerces. En 2015, la loi Macron fait son entrée, permettant quelques dérogations en fonction desdits commerces. Mais le Tribunal de Grande Instance (TGI), lui, a décidé que l'arrêté préfectoral devait prévaloir sur la loi de 2015.

Pour Monsieur Bricolage, l'effet est immédiat. Les magasins de Saint-Pierre et Sainte-Suzanne ferment le dimanche après-midi et ceux de Saint-Denis et Saint-Paul restent fermés tout le dimanche.

Les syndicats sont ravis. "La fédération des personnels des commerces, de la distribution et des services CGTR se félicite de cet état de fait, qui tend à rebattre les cartes dans un avenir proche, pour un grand nombre de commerces à la Réunion" communique la CGTR.

Des salaires qui vont chuter

Du point de vue des étudiants et salariés volontaires, c'est autre chose. Chloé a 20 ans, elle est étudiante en droit au Tampon, et tous les week-ends depuis janvier, elle travaille à Monsieur Bricolage sur la base d'un contrat de 13 heures. "J'embauche à 14h30 le samedi et je finis à 18h le dimanche" explique la jeune fille qui gère la clientèle au service après vente.

Aujourd'hui, Chloé est décontenancée. "Je gagnais entre 680 et 750 euros net par mois", affirme-t-elle, tordant le cou aux affirmations de la CGTR qui parle plutôt de 550 euros net mensuels. "A Saint-Pierre je peux continuer à travailler le dimanche matin, mais perdre l'après-midi représente quand même une baisse de 200 euros net par mois."

L'étudiante n'a pas le choix, pour financer ses études elle doit travailler. "J'ai des aides de la CAF, mais c'est tout, je suis totalement autonome et je sors 300 euros de ma poche chaque mois pour mon loyer" raconte-t-elle.

Quand on lui parle d'exploitation et de travail forcé, Chloé persiste et signe : "il n'y a pas d'abus, je savais dès le début que j'allais travailler tous les week-ends. J'ai signé, j'étais d'accord", explique-t-elle. "Nous avons les mêmes primes que nos collègues salariés, des chèques cadeaux, des tickets restaurants et une heure pleine pour manger le midi."

Béatrice Fix, elle, est fatiguée de constater que l'on parle en son nom sans la consulter. "On ne nous a pas demandé notre avis. Il faut que les Réunionnais entendent la réalité des choses de la bouche des employés." Dans son cas précis, la salariée travaille un à deux dimanches par mois et récupère dans ce cas le samedi. "En arrêtant le volontariat le dimanche, qui compte pour une journée double, je vais perdre 1000 à 1.400 euros chaque mois."

Défendre les droits des autres… en les pénalisant

Notre étudiante Chloé, elle, s'estime presque "chanceuse" en travaillant au magasin de Saint-Pierre, ses jeunes collègues de Saint-Paul ou Saint-Denis n'ont pas la même chance. "Leur contrat ne sera sans doute pas renouvelé."

Chloé a déjà commencé à chercher autre chose pour compenser sa perte de salaire. "Je fais du baby-sitting trois fois par semaine, et donc moins de temps pour réviser. Je me couche à minuit au lieu de 22h et ça ne rattrape pas totalement la somme que j'ai perdue."

Les syndicats n'ont pas aimé que Monsieur Bricolage sorte la carte de l'emploi étudiant. "C'est du chantage pour faire culpabiliser les organisations syndicales" estime Eric Marguerite, de Force ouvrière.

Pourtant la réalité est là : les salariés vont perdre de l'argent, des étudiants vont se retrouver sans revenu. Vouloir défendre les droits des salariés et des jeunes tout en les plongeant dans cette situation financière, n'est-ce pas un peu paradoxal ?

Tradition quand tu nous tiens

Pour les syndicats on prend le problème par le mauvais bout. "Donnons plutôt aux étudiants des bourses au-dessus du seuil de pauvreté, des aides au logement, de l'accompagnement financier, un accès gratuit aux études." Pour la CGTR un étudiant "c'est fait pour étudier".

Mais sans les moyens nécessaires, et tant que ces revendications ne sont pas mises en place, que peuvent-ils faire ? Se priver d'études ? Chloé le dit clairement, sans son travail à Monsieur Bricolage, elle n'aurait pas pu payer ses frais de scolarité.

A force d'affirmer avec force "la loi c'est la loi", les grands défenseurs du dimanche sans travail s'embourbent et peinent à réaliser que beaucoup de métiers sont détachés du rythme traditionnel lundi-vendredi. Restaurants, services de transport, hôpitaux, maraîchages, stations-services, secours, forces de l'ordre… médias tout simplement. Non, le repos dominical n'est pas automatique.

Se baser sur un arrêté vieux de 50 ans c'est une chose. Sur une journée traditionnellement libre selon le calendrier chrétien… c'en est une autre. Une tradition qu'il serait peut-être temps de changer. C'est d'ailleurs tout le propos des "polos rouges". "On demande à ce que ce décret soit abrogé" déclare Béatrice Fix. "Ce qui marchait hier ne fonctionne plus aujourd'hui."

Il est plus compliqué de faire plier les syndicalistes qui répètent en boucle qu'ils ne font qu'appliquer la loi. "On suit bien la Constitution de 1958, pourquoi un arrêté de 1966 serait-il considéré comme dépassé ?" s'interroge Eric Marguerite, de FO.

Dimanche, pas dimanche, telle est la question

Pour le syndicaliste, le dimanche c'est sacré. "Cette décision est certes regrettable pour les étudiants, mais le repos dominical doit être conservé à tout prix, la société est ainsi faite" déclare Eric Marguerite. Mais au fond, dimanche ou pas dimanche… quelle différence du moment que les jours de congé hebdomadaires sont respectés et que la durée du travail ne dépasse pas six jours consécutifs ?

"Il faut que le dimanche soit et reste consacré à la vie de famille, à l’amitié, à la fraternité, à l’activité culturelle, au sport et à la vie associative..." communiquait la CGTR suite à la décision du TGI.

Mais l'employée Béatrice Fix n'est pas dupe : "sur 52 dimanches par an, ces syndicalistes sont toujours en famille ? On est dans une société où on nous dit qu'il faut travailler pour gagner sa vie, et quand on a des gens volontaires, on nous enlève ça."

