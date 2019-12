Ce mardi 3 décembre 2019, la Cour d'appel rendra sa décision sur un dossier qui a fait grand bruit ces dernières semaines : le travail dominical dans les magasins de l'enseigne Mr Bricolage. Cette affaire oppose la direction de la SAS Sorebric (Société réunionnaise de bricolage) et la CGTR (confédération générale du travail de La Réunion). Au milieu, les salariés de l'entreprise, eux, souhaitent continuer à travailler le dimanche tandis que le syndicat s'appuie sur un arrêté préfectoral de 1966 qui interdit le travail dominical dans les commerces. En première instance, la CGTR a obtenu gain de cause, la direction de Mr Bricolage a donc fermé ses quatre magasins le dimanche mais les patrons du commerce espèrent que la décision rendue par le Cour d'appel ce mardi 3 décembre jouera en leur faveur.

Tout est parti d’un constat de la CGTR. Le syndicat, qui assure avoir consulté plusieurs salariés de Mr Bricolage, affirme que ces derniers sont obligés de travailler le dimanche, que l'enseigne "exploite" les étudiants et les volontaires. Suite à cela, le syndicat lance une action en justice et après deux ans de procédure, le tribunal de grande instance lui donne raison en se basant sur l’arrêté préfectoral de 1966. Une victoire retentissante pour l’organisation syndicale qui n’est pas du goût de tout le monde...

En première ligne, les salariés du magasin, cette décision du tribunal administratif, ils ne l’ont pas vue venir, pire, ils ne le comprennent pas. Premièrement, ces salariés affirment ne pas avoir été consultés par le syndicat qui aurait fait cavalier seul. Deuxièmement, les salariés rappellent que le travail dominical ne leur est pas imposé par la direction de Mr Bricolage. Travailler le dimanche se fait sur la base du volontariat. La fermeture de l’entreprise le dimanche crée un manque à gagner no négligeable pour ces salariés, entre 1000 et 1400 euros par an. Et c’est sans doute la quarantaine d’étudiants qui travaillent dans l’entreprise qui va payer le plus lourd tribut, à partir de janvier prochain, leur contrat ne seront sans doute pas renouvelés.

Lire aussi : travail dominical : la loi est respectée mais à quel prix...

Cependant, la CGTR ne se démonte pas et accuse la direction d’instrumentaliser le débat " les accords de 1966 n’interdisant pas les ouvertures dominicales, bien au contraire, ils ne font que les encadrer. Les ouvertures dominicales peuvent se faire le dimanche jusqu’à 12H00, avec une obligation de fermeture du dimanche 12H00 au lundi 12H00. Sauf sur Mr Bricolage de Sainte Clotilde, les 3 autres enseignes (Saint-Paul, Saint-Pierre et Sainte-Suzanne) peuvent donc ouvrir leurs portes à leur clientèle le dimanche jusqu’à 12H00. " affirme Georges Caro, secrétaire général de la CGTR Commerces et Services.

Lire aussi : Tribune libre de Georges Caro, secrétaire général de la CGTR Commerces et Services

Alors que les magasins pouvaient continuer à ouvrir les dimanches matins en toute légalité alors le syndicat se questionne "cette manoeuvre vise à opposer les salariés entre eux et les étudiants contre nous. Elle porte atteinte aux intérêts des salariés du magasins (volontaires pour travailler le dimanche) et des étudiants ayants un contrat sur ce magasin."

Lire aussi : Affaire Mr. Bricolage : "ne nous trompons pas de débat"

La direction de l’enseigne ne s’est pas épanchée sur l’affaire mais espère bien que la décision de la Cour d’appel ira dans son sens en s’appuyant sur la loi Macron entrée en vigueur en 2015 qui accorde quelques dérogations sur le travail dominical en fonction des commerces.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com