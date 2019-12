BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 28 décembre 2019



Tempête : la zone perturbée se rapproche de l'île Maurice

Techniquement on ne parle pas encore de système formé, mais une zone suspecte est surveillée de près au Nord des Mascareignes. Cela fait déjà plusieurs jours que les services de Météo France ont indiqué cette zone, qui se déplace actuellement vers le Sud-Est. Une tempête devrait se former puis évoluer à proximité de l'île Maurice, plus exposée que La Réunion. Les habitants des deux îles sont de toute façon invités à rester bien informés.

Les lanternes vont peut-être vivre leurs dernières heures

Comme tous les ans, ils seront entre 10 000 et 15 000 fêtards à se retrouver sur les plages de l'ouest pour célébrer le passage à la nouvelle année. Et comme tous les ans, des milliers de lanternes célestes illumineront le ciel, des centaines de feux d'artifices et de pétards viendront animer ce réveillon du 31 décembre. Toutefois, ces traditions de la Saint-Sylvestre sont remises en question. L'année prochaine, il pourrait bien ne plus y avoir de lanternes dans le ciel réunionnais...

Nouvel An : les conseils des gendarmes pour éviter de se faire cambrioler

Depuis quelques semaines, les gendarmes de La Réunion déplorent une hausse sensible de faits de "home-jacking". Après repérage d'une habitation, le ou les cambrioleurs s'introduisent par effraction ou non dans une habitation. Agissant pour la plupart du temps de nuit et alors que les victimes dorment, ils en profitent souvent pour voler ce qui les intéresse dans le foyer, avant de repartir avec le véhicule des propriétaires.

Restes humains dans l'estomac d'un requin : la gourmette d'un kayakiste identifiée

Des restes de membres humains ont été découverts dans l'estomac d'un requin tigre pêché ce jeudi soir 26 décembre 2019 au large de Saint-leu a indiqué le parquet de Saint-Denis. Capturé dans le cadre de la recherche en vue de réduire le risque requin à La Réunion, le squale mâle de 3,5 mètres a été autopsié vendredi matin par les scientifiques du centre de sécurité requin (CSR). Deux bras et une gourmette auraient été trouvés. La famille d'un kayakiste disparu mi-décembre a reconnu la gourmette en question.

La pa Météo France i di, sé zot i di : il pleut toujours

Les averses seront encore présentes ce samedi 28 décembre 2019. Matante Rosina dit même qu'elles pourront se renforcer dans les prochaines heures si la perturbation présente dans notre zone depuis quelques jours continue de se rapprocher de La Réunion. Mais elle n'est pas sûre de tout cela. Pouvez-vous la renseigner et lui dire quel temps il fait au-dessus de vos têtes ?