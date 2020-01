Alors que le budget de la Région va être examiné et voté ce jeudi 30 janvier 2020, les conseillers de l'opposition ont alerté sur ce qu'ils qualifient de "budget insincère". Le budget de la collectivité serait en baisse de 24%, jamais La Réunion n'avait connu un coup de rabot aussi drastique. Les lignes budgétaires les plus touchées serait la formation, l'enseignement et la culture.

Lire aussi : la Région "ampute de 5,3 millions d'euros" le financement de la culture

Début janvier, Huguette Bello s’insurgeait "aujourd’hui on a un budget de 799 millions d’euros, il baisse de plus de 24%, il était à 1 milliard 57 millions d’euros. Jamais à La Réunion, on a vu le budget de notre Région baisser autant. Ce qu’il faut savoir c’est que les Réunionnais sont les Français les plus endettés de la nation, on est endettés à hauteur de 1 milliard 327 millions d’euros, cela est proprement inadmissible." s‘agace la conseillère régionale.

Olivier Hoarau regrette que les priorités da la majorité régionale ne soient pas celles de tous les Réunionnais. De plus, le conseiller d’opposition s’inquiète les lignes budgétaires les plus affectées soient celles de l’enseignement, de la formation et de l’environnement "le président de Région et sa majorité veulent emmener La Réunion vers un avenir sombre, sombre pour l’avenir, sombre pour les personnes âgées et les jeunes. Il a fait le choix de sacrifier la formation professionnelle en prétextant s’engager dans un recours vis à vis de l’État sur un document qu’il avait déjà signé. Aujourd’hui, il fait machine arrière parce qu’il sait qu’il ne pourra pas tenir ses engagements donc il prend le prétexte de la renégociation de ce pacte. Il met en péril des organismes de formation tels que la formation supérieure d’art au Port."

Un autre élément est venu cnforter les inquiétudes des élus de l'opposition. Cet accord secret signé entre la Région et le groupement pour poursuivre le chantier de la Nouvelle route du littoral. Un accord dont les conditions, les modalités et surtout le montant de l'enveloppe auquel la collectivité régionale a consenti n'ont pas été rendus publics. Selon plusieurs concordantes, il s'agirait d'une enveloppe de 100 millions d'euros, un chiffre que la Région n'a toujours pas confirmé ou infirmé.

Lire aussi : NRL : accord entre la Région et le groupement, le chantier redémarre lundi

Pour les élus de l'opposition, cette enveloppe suscite bien des questions ? Où la collectivité va-t-elle trouver ces fonds ? Ce voile de mystère qui entoure le budget 2020 de la collectivité pourrait pousser l'opposition à déposer un recours devant le tribunal administratif.