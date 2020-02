Le 10 décembre 2019, le Conseil régional votait la fin du remboursement de la Continuité territoriale. Dorénavant, les Réunionnais devront se procurer des bons qui leur serviront pour payer leurs billets, et ce uniquement en agence de voyages. Problème : de nombreuses personnes s'étant procurées leurs billets avant la date du délibéré comptaient pouvoir se faire rembourser, ce qui n'est aujourd'hui plus possible. Un collectif regroupant 250 personnes s'est donc créé pour réclamer justice. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'initiative n'aura mis que quelques jours à se mettre en place : dès l'annonce de l'arrêt des remboursement, Ketty Dumont a créé un groupe Facebook pour tenter de trouver des personnes dans la même situation qu'elle. Elle comptait sur la continuité territoriale pour financer une partie d'un voyage en famille en métropole. Quand elle apprend que la Région met fin à ces derniers, c'est la douche froide. "Nous vivons cela comme une réelle injustice, c'est pour cela que j'ai voulu rencontrer la Région le plus rapidement possible" explique-t-elle.



250 personnes ont répondu à son appel, tous dans la même situation : ils ont acheté leurs billets en comptant sur le remboursement de la Continuité Territoriale. Le 18 décembre, Ketty Dumont s'est donc rendue, accompagnée d'un autre membre du collectif, dans les locaux de la Région pour réclamer une rencontre.



Rencontre qui s'est soldée par une liste complète des personnes concernées par ce problème à fournir à la Région. 250 personnes ont donc transmis leur nom, prénom, et dates de voyages au début du mois de janvier.

Le collectif attend toujours une réponse

"A l'issu de cet échange, on s'est senti écoutés, avec une volonté de la Région de trouver une solution" souligne Ketty Dumont. Trois semaines plus tard, elle rencontre une nouvelle fois la Région, cette fois-ci avec Cécile Affejee comme interlocutrice, la nouvelle directrice du service de la Continuité Territoriale. Le 18 janvier, une nouvelle fois sans rendez-vous, Ketty Dumont a donc été entendue.



"On nous a promis une réponse à la mi-février, mais aujourd'hui plus rien ! J'ai envoyé un mail la semaine dernière, et tenté d'appeler, mais nous n'avons reçu aucune réponse à notre demande" s'agace la créatrice du collectif. "Tout ce qu'on veut, c'est une réponse, qu'elle soit négative ou positive" souligne-t-elle par ailleurs.



Si le collectif reste sans réponse, ou que cette dernière devait être négative, les membres envisagent de porter l'affaire devant les tribunaux. "Après vérification, il peut y avoir jurisprudence, ce système ayant été en place pendant dix ans" explique Ketty Dumont. Reste à voir cependant qu'elle sera la réponse de la Région.



Déjà à Marseille, une agence de voyages a décidé de porter plainte contre le Conseil régional pour la décision prise en décembre dernier. " Nous estimons que ce dispositif est une entrave très grave la liberté de commerce entre les agences localisées à la Réunion et celles localisées en Métropole" explique l'agence Massilia Voyages dans un communiqué.



Contactée par Imaz Press, la Région n'a pas répondu à nos sollicitations.

as / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com