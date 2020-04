BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 3 mars 2020



- La Réunion a passé la barre des 300 cas, 2 sont autochtones

- Violences intrafamiliales : la baisse des signalements inquiète les autorités

- Plus d'un million de personnes ont été infectées par le coronavirus

- En France le système de santé "tiendra" mais le confinement probablement prolongé

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des petites averses et des températures de saison

La Réunion a passé la barre des 300 cas, 2 sont autochtones

C'est chose faite : La Réunion a passé le cap des 300 cas avec 308 patients exactement positifs au covid-19. 27 nouveaux cas ont en effet été annoncés en fin de journée ce jeudi 2 avril. Parmi eux, 2 cas autochtones. Le service réanimation en l'occurrence ne compte plus que 2 patients. En parallèle les différentes institutions font leur possible pour soulager le quotidien des Réunionnais confinés : délais adaptés, services d'accueil optimisés, aides accordées aux plus fragiles... La préfecture souhaite également lutter contre la hausse des violences intrafamiliales par l'interdiction de vendre de l'alcool à emporter dès 17h. Suivez notre live

Violences intrafamiliales : la baisse des signalements inquiète les autorités

Alors que La Réunion entame son 17ème jour de confinement ce vendredi 3 avril 2020, les signalements auprès des forces de l'ordre ont largement diminué en comparaison à l'avant-confinement. Et contrairement à ce que l'on peut croire, ce n'est pas une bonne nouvelle

Plus d'un million de personnes ont été infectées par le coronavirus

Le monde a franchi jeudi le cap du million de personnes testées positives au coronavirus, un chiffre saisissant qui témoigne de la rapidité de propagation de la pandémie qui sème la mort et le malheur. Car les économies sont ravagées, comme l'illustre un autre chiffre dramatique : en deux semaine, près de 10 millions (6,6 millions ce semaine) d'Américains ont perdu leur emploi.

En France le système de santé "tiendra" mais le confinement probablement prolongé

Le système de santé va "tenir" face au coronavirus qui a tué plus de 4.500 personnes en France et menace de saturer les hôpitaux, a affirmé le Premier ministre Edouard Philippe, qui a averti que le confinement en vigueur depuis le 17 mars sera probablement prolongé au delà du 15 avril.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Des petites averses et des températures de saison

Vous le savez, Matante Rosina est confinée chez elle et respecte à la lettre les consignes des autorités sanitaires. Elle a donc eu largement de consulter le fond de sa tasse de café. Elle a vu qu'il y aura quelques petites averses et que les températures seront de saison. Et chez vous quel temps fait-il ?