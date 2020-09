- Le risque d'une grosse abstention -

Les demandes de Fabrice Marouvin de reporter l’élection pour cause d’épidémie n'ont pas trouvé d'écho. Cette élection législative partielle est bien maintenue dans la deuxième circonscription. Les bureaux de vote ont bien sûr été adaptés pour tenir compte de cette crise sanitaire, comme lors du second tour des municipales de juin dernier. Les électeurs devront arriver masqués, le nombre de personnes à l’intérieur du bureau sera limité et du gel hydroalcoolique sera disponible dans les différentes structures.

Malgré ces mesures, il est fort à parier que l’abstention sera au rendez-vous. D’une part car ce scrutin intéresse moins, s’agissant de renouveler le mandat d’un député pour un an et demi. D’autre part car le risque sanitaire va certainement démobiliser de nombreux électeurs, tout particulièrement les personnes âgées qui sont les plus à risque et qui, habituellement, sont nombreux à voter.

- Plusieurs grandes réformes -

Malgré tout, cette élection demeure importante à plusieurs titres. D’une part, il s’agit de désigner l’élu qui représentera l’intérêt des habitants de la circonscription, succédant à Huguette Bello qui a toujours été élue largement lors de ses différents mandats. A l’Assemblée nationale, ce nouveau député sera confronté à plusieurs grandes réformes comme celle des retraites. Cette élection sera également scrutée en vue des prochains scrutins. Malgré une faible mobilisation, elle donnera à voir les rapports de force des différents partis en vue des cantonales et des régionales de 2021. http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/09/03/legislatives-partielles-legislatives-partielles,123978.html

L’union de la droite autour d’Audrey Fontaine aura-t-elle permis de réconcilier les droites et leurs électeurs ? Huguette Bello parviendra-t-elle à peser suffisamment pour assurer sa succession avec Karine Lebon ? Alain Bénard ou encore Jean-François Nativel pèseront-ils dans la balance ?

- 14 candidats -

Les électeurs devront départager ces 14 candidats : Rémy Massain, Jacques Dijoux, Karine Lebon, Michelle Lartin-Graja, Audrey Fontaine, Jean-Philippe Desby, Laurence Lougnon, Davilla Verdun, Alain Benard, Hary Grondin, Patrick Serveaux, Jean-François Nativel, Philippe Robert et Charles Moyac.

Il semble très peu probable qu’un candidat soit élu dès le premier tour. En effet, outre la majorité des suffrages exprimés, le candidat doit réunir un nombre de suffrage au moins égal à 25% des inscrits, ce qui paraît impossible compte tenu de la faible mobilisation attendue. Dans ce cas, les électeurs devront retourner aux urnes le 27 septembre prochain pour le second tour. Réponse après 18 heures, et la fermeture des bureaux de vote.