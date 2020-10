BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 16 octobre 2020 :



"Pas plus de six" : une règle, plusieurs incohérences, de multiples questions

Le président Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures fortes ce mercredi 14 septembre, à commencer par un couvre-feu qui concerne 16 millions de personnes en Métropole. Le département de La Réunion, lui, est surtout concerné par cette "règle des six" proposée par le chef de l'Etat. Rien d'obligatoire mais une très forte recommandation : dans la sphère privée, limitez les rassemblements à six personnes maximum. Une règle difficile à contrôler et plutôt incohérente face aux nombreuses situations (publiques) où l'on est bien plus de six.

Koz ek li - Un général de gendarmerie à Imaz Press

Ce vendredi 16 octobre dans le cadre de notre Facebook live hebdomadaire, nous recevons le général Pierre Poty, commandant le groupement de la gendarmerie à La Réunion. Désormais vous connaissez les règles du jeu : pendant une dizaine de minutes notre invité s'entretiendra en direct avec Imaz Press, sur différents thèmes d'actualité ou non. Après un premier temps d'échanges entre notre interlocuteur et notre journaliste, la parole sera à vous. Pendant une trentaine de minutes vous pourrez poser toutes vos questions au général Poty. Elles seront relayées en direct par nos journalistes et l'invité vos répondra en direct. Rendez-vous dès 11 h sur notre site et sur notre page Facebook. A vos questions et à vos commentaires

Dernier jour pour s'inscrire au 23ème challenge des créateurs

Vous avez jusqu'à minuit pour vous inscrire, ce vendredi 16 octobre, pour candidater à ce concours qui récompense les créateurs d'entreprise méritants et met à l'honneur la création d'entreprise. Conditions : avoir créé son entreprise entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2019 et avoir été demandeur d'emploi au moment de sa création.

Le Bisik : il reste encore des places pour Joël Manglou

Ce vendredi 16 octobre le Bisik reçoit Joël Manglou. Il reste encore des places, bien que la jauge soit réduite. Quant au concert du 23 octobre avec Saodaj, il est quasiment plein. Pour ces artistes, c'est leur premier concert de l'année. Comme désormais tous les vendredis en ouverture de soirée, dès 19h30, et à l'entracte, il est possible de profiter des jardins du Bisik avec des performances impromptues des comédiens de la Compagnie Aberash et d'autres artistes inspirés et engagés qui ont bien voulu accompagner ces nouvelles soirées, annonce le Bisik

La pa Météo France i di, sé zot i di - Les nuages vont chasser le soleil dans les hauts

Matante Rosina dit que le temps sera mitigé ce vendredi 16 octobre 2020. Il fera beau en début de journée mais les nuage vont finir par chasser le soleil dans les hauts. Il ne devrait pas pleuvoir pour autant, affirme notre gramoune. C'est vrai chez-vous ?