- Crise Covid et impact socio-économique : à quand le retour des "jours heureux"...

- Professeur assassiné: deux hommages organisés ce mardi à La Réunion

- Covid-19 : huit cas groupés dans un Ehpad à la Possession

- Village solaire au Tévelave : des médiateurs en visite chez les habitants

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps sec et beau

Crise Covid et impact socio-économique : à quand le retour des "jours heureux"...

Le 13 avril 2020, lors de son allocation télévisée, Emmanuel Macron avait promis le retour des "jours heureux" à l'issue de la première vague. Force est de constater que tous les indicateurs sanitaires sont actuellement au rouge. En réponse, le président de la République et son gouvernement ont décidé de déployer un arsenal de mesures visant à contrer cette deuxième vague et à limiter l'impact socio-économique de cette crise en France. Mais est-ce que ce sera suffisant ?

Professeur assassiné: deux hommages organisés ce mardi à La Réunion



Quatre jours après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie décapité à Conflans-Saint-Honorine après avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves, des rassemblements d'hommage sont organisés à Saint-Denis et Saint-Pierre. Le rendez-vous est donné à 18 heures sur le parvis des droits de l'Homme dans le chef-lieu, et sur la place de la Laïcité à Saint-Pierre. Imaz Press sera en live toute la journée pour suivre l'avancée de cette affaire, suivez-nous.

Covid-19 : huit cas groupés dans un Ehpad à la Possession

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 145 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion du 17 au 19 octobre 2020 à 15h00 (soit une moyenne journalière de 48 cas sur 3 jours consécutifs). On enregistre un total de 4 921 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. Sur les nouveaux cas annoncés, 135 cas sont investigués, 117 cas sont classés autochtones,18 cas sont classés importés, 10 cas sont en cours d'investigation ou font l'objet d'analyses complémentaires. 8 cas groupés ont par ailleurs été identifiés au sein de l'EHPAD Les Lataniers, à La Possession

Village solaire au Tévelave : des médiateurs en visite chez les habitants

La Civis et la commune des Avirons souhaitent le développement d'un village solaire au Tévelave. Depuis le 19 octobre et jusqu'au 28, des médiateurs viendront rendre visite aux habitants du quartier afin de définir avec eux, la solution la plus adaptée à leurs besoins énergétiques. Nous publions ici le communiqué de la Civis

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps sec et beau

Matante Rosina est un peu plus réveillée ce mardi et elle prévoit un temps sans pluie et sans nuages ! De quoi aller se balader puisque le soleil sera au rendez-vous toute la journée, y compris dans les sommets. Côté vent, rien de bien méchant, bref une belle semaine qui commence.