La veillée funéraire en hommage à Ivan Hoareau aura lieu le 1er janvier 2021 à la maison funéraire de Primat à Sainte-Clotilde à partir de 11 heures. L'inhumation se tiendra le 2 janvier, à 15 heures. Un hommage syndical lui sera rendu le même jour, à 13 heures 45. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ivan Hoareau, grande figure du combat syndical à La Réunion, est décédé le 20 décembre dernier à Marseille, des suites d'une longue maladie. Il dirigeait la CGTR depuis 1996, et a été le porte-parole durant les plus grandes manifestations que La Réunion a connu, à la création du Collectif des organisations syndicales et politiques de La Réunion (COSPAR) en 2009. 20.000 personnes étaient descendues dans la rue, une mobilisation sans précédent.

L'annonce de son décès a été suivie par une pluie d'hommages dans l'île.

