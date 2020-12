Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 30 minutes

BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 31 décembre 2020



- Masques et gel hydroalcoolique ne seront pas de la fête

- Réveillon : quand on boit, on ne conduit pas

- Quelques averses et de la chaleur pour le Nouvel an

- Réveillon du Nouvel an : mise en place d'un couvre-feu en deux étapes de 22h à 5h

- Pétards et feux d'artifice : comment éviter le drame

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et de la pluie

